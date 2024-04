MTÜ La­he­maa Tu­ris­mi­ühing tä­his­tas Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud üld­koo­s­ole­ku­ga 4. sün­ni­päe­va – asu­ta­mis­koo­so­lek oli 12. märt­sil 2020. Ühin­gul on 82 lii­get, nii et­te­võt­teid kui ka tu­ris­mi­ga seo­tud erai­si­kuid. MTÜ üks asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no te­gi üle­vaa­te ühin­gu osa­le­mi­sest tu­ris­mi­mes­si­del. Ot­sus­ta­ti tõs­ta ühin­gu liik­me­mak­su, mis nüüd on et­te­võt­te­le 100 eu­rot ja era­isi­ku­le 30 eu­rot, se­ni oli vas­ta­valt 50 ja 10 eu­rot. Ta sel­gi­tas, et liik­me­mak­su abil ta­su­tak­se pro­jek­ti­de omao­sa­lus, La­he­maa Tu­ris­miü­hing osa­leb IN­TER­REG Eu­ro­pe rah­vus­va­he­li­ses koo­li­tusp­ro­jek­tis koos tu­ris­miü­hin­gu­te­ga Soo­maalt ja Lä­tist Gau­ja rah­vus­par­gist, ka Soo­me ja Root­si Lää­ne­me­re-piir­kon­nast. Pro­jek­ti al­ga­tas Ees­ti Maa­üli­kool, Kai­sa Lin­no on pro­jek­ti­juht, La­he­maa Tu­ris­mi­ühin­gu pro­jek­ti­ju­hi­na kaa­sa­tak­se Kad­ri Ot­si­ver. Taot­lu­sed on esi­ta­tud Kai­sa Lin­no sõ­nul veel mit­me rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti osas, kuid tu­le­mu­si ei tea. La­he­maa Tu­ris­mi­ühin­gu lä­hia­ja suu­rim et­te­võt­mi­ne on Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va tä­his­ta­mi­seks pik­ni­ku­päe­va kor­ral­da­mi­ne 25. mail koos­töös Põh­ja-Ees­ti toi­du­pro­jek­tis osa­le­ja­te­ga.