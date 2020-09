UR­MAS KIRT­SI asub juh­ti­ma tu­le­vast aas­tast loo­da­vat põl­lu­ma­jan­dus- ja

toi­dua­me­tit.

Es­mas­päe­val, 31. au­gus­til kin­ni­tas maae­lu­mi­nis­ter Ar­vo Al­ler ava­li­ku tee­nis­tu­se tipp­juh­ti­de va­li­ku­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku ja ni­me­tas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si 1. jaa­nua­rist 2021 loo­da­va põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­ti (PTA) pea­di­rek­to­riks. PTA moo­dus­ta­tak­se prae­gus­te põ­llu­ma­jan­du­sa­me­ti ning ve­te­ri­naar- ja toi­dua­me­ti liit­mi­sel.

Ur­mas Kirt­si üt­les, et saa­tis oma CV 3. au­gus­ti­ni kest­nud uue ame­ti ju­hi kon­kur­si­le ära viimasel päeval.

„Ma ei pidanud kuigi suureks tõenäosust, et osutun va­lituks, kuid mil­le­gi­pä­rast ik­ka­gi kan­di­dee­ri­sin ning juh­tus nii, et võit­sin kon­kur­si. Pi­da­sin see­jä­rel üs­na pal­ju­de ini­mes­te­ga nõu ning aru­ta­sin ka iseen­da­ga, kas võt­ta see väl­ja­kut­se vas­tu või ei. Ot­sus­ta­sin se­da te­ha, kui­gi siit ära min­na on üs­na ras­ke,“ sõ­nas ta.

Ur­mas Kirt­si on lu­ba­nud uu­de ame­tis­se asu­da ala­tes 1. no­vemb­rist, ok­toob­ri­kuu lõ­pu­ni on ta val­mis töö­ta­ma Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na: „Meie va­li­mis­liit hoo­lit­seb sel­le eest, et Kuu­sa­lu saaks uue val­la­va­ne­ma, kes suu­dab val­da häs­ti juh­ti­da. Ole­me prae­gu ot­sus­ta­nud, et kon­kurs­si väl­ja ei kuu­lu­ta, soo­vi­me vä­ga, et uus juht oleks ko­ha­lik ini­me­ne, tun­neks siin­set elu ja ko­gu­kon­da. Loo­da­me vä­ga, et ta jät­kab sel­les ame­tis ka pä­rast järgmisel sügisel toi­mu­vaid va­li­mi­si. Kan­di­daa­te on, kuid neist on va­ra rää­ki­da.“

Loe pikemalt 2. septembri Sõnumitoojast.