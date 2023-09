Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt osa­les 3.-9. sep­temb­ri­ni Pär­nu­maa ja Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­le kor­ral­da­tud õp­pe­rei­sil Is­lan­dil ja Fää­ri saar­tel, sõi­tu ra­has­tas Põh­ja­maa­de Mi­nist­ri­te Nõu­ko­gu. Ter­je Kraan­vel­ti sõ­nul kan­di­dee­ris ta õp­pe­rei­si­le ja osu­tus va­li­tuks. Har­ju­maa Oma­va­lit­suste Lii­du de­le­gat­sioo­nis osa­les 8 ini­mest, kes vas­tu­ta­vad oma­va­lit­su­se krii­si­ko­mis­jo­ni või ter­vi­se­eden­du­se te­ge­vus­te eest. Har­ju­maalt olid val­la­va­ne­mad või abi­val­la­va­ne­mad veel Sa­ku, Kii­li, Viim­si, Saue ja Lää­ne-Har­ju val­last. Ka Pär­nu­maalt oli 8 osa­le­jat. Ter­je Kraan­velt: „Sõit oli sil­ma­rin­gi avar­dav. Is­lan­dil koh­tu­si­me ela­nik­kon­na­kait­se ja krii­si­juh­ti­mi­se­ga te­ge­le­va­te ini­mes­te­ga nii riik­li­kes kui ka va­ba­taht­li­ke or­ga­ni­sat­sioo­ni­des, käisime Pu­na­se Ris­ti kes­ku­ses ja häi­re­kes­ku­ses. Fää­ri saar­tel koh­tu­si­me ter­vi­se­mi­nist­ri nõu­ni­ku­ga ning kü­las­ta­si­me nel­ja eri val­mi­so­le­ku ja või­me­ku­se­ga pääs­te­kes­kust. Ühel päe­val oli­me Eys­tu­ri kom­muu­nis, kus meid võt­sid vas­tu lin­na­pea ja ko­ha­lik pääs­teü­lem. Is­land on seis­mi­li­selt vä­ga ak­tiiv­ne, en­ne­ta­mi­se­ga ha­ka­tak­se te­ge­le­ma ju­ba va­ra­kult eel­koo­lis. Va­ba­taht­li­ke et­te­val­mis­ta­mi­sel pöö­ra­tak­se suurt tä­he­le­pa­nu just noor­te kaa­sa­mi­se­le. Krii­se ju­hi­vad seal põh­ja­li­ku et­te­val­mis­tu­se­ga ja en­da tead­mi­si pi­de­valt täien­da­vad pro­fes­sio­naal­sed ini­me­sed, kes tee­vad sa­mas vald­kon­nas iga­päe­vast tööd. Meil on krii­si­ko­mis­jo­ni ju­hiks oma­va­lit­su­se juht. Ar­van, et komisjon peaks koos­ne­ma vald­kon­na pä­de­va­test ini­mes­test ja mit­te ole­ma po­lii­ti­li­ne.“