Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­he VÄR­NER LOOTS­MAN­NI saa­de­tud al­ter­na­tiiv­se­le vo­li­ko­gu­kut­se­le on küm­nen­da­na al­la kir­ju­ta­nud SU­LEV VALD­MAA EK­REst.

Kuu­sa­lu val­las 2018. aas­ta det­semb­ri lõ­pus või­mu­le tul­nud küm­ne­liik­me­lis­se koa­lit­sioo­ni on se­ni kuu­lu­nud va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, Kes­ke­ra­kond ja Re­for­mie­ra­kond. Vas­ta­valt koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­le on vo­li­ko­gu esi­me­he koht Re­for­mie­ra­kon­nal.

Nüüd on olu­kord muu­tu­nud, si­su­li­selt on moo­dus­ta­tud uus küm­ne­liik­me­li­ne või­mu­liit il­ma Re­for­mie­ra­kon­na­ta ehk vo­li­ko­gu esi­me­he Mar­gus Soo­mi­ta. Uue või­mu­lii­du sõl­mi­tud kok­ku­lep­pe­le Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se pa­ren­da­mi­seks on küm­nen­da­na al­la kir­ju­ta­nud Su­lev Vald­maa, kes on vo­li­ko­gus­se va­li­tud EK­RE ni­me­kir­jast. Amet­li­kuks saa­vad muu­tu­sed val­la­vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ses siis, kui se­nist vo­li­ko­gue­si­meest on um­bu­sal­da­tud vo­li­ko­gu is­tun­gil või ta as­tub ise ta­ga­si.

Kuu­sa­lu val­las läks po­lii­ti­li­selt tu­li­seks möö­du­nud nä­da­lal. Es­mas­päe­val, 30. märt­sil edas­tas vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom vo­li­ko­gu­liik­me­te­le kut­se val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi­le, mil­le toi­mu­mi­sa­jaks mää­ras 30. ap­ril­li ja kok­ku­saa­mis­ko­haks Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja, et ta­ga­da vo­li­ko­gu­liik­me­te ohu­tus. Vo­li­ko­gu eel­mi­sest is­tun­gist möö­duks siis 3 kuud – vii­ma­ti oli is­tung 29. jaa­nua­ril. Kut­ses tea­tas ta, et lük­kab seo­ses erio­lu­kor­rast tu­le­ne­va­te kor­ral­dus­te­ga ning is­tun­gi ohu­tu lä­bi­vii­mi­se­ga märt­si­kuu is­tun­gi kuu ae­ga eda­si, ning pa­lus val­la­va­lit­su­sel ta­ga­da kuu aja pä­rast toi­mu­va is­tun­gi ohu­tu lä­bi­vii­mi­ne rah­va­ma­jas, ka in­ter­ne­ti­kesk­kon­da­de VO­LIS ja Zoom ka­su­ta­mi­se või­ma­lus is­tun­gil.

31. märt­sil saat­sid koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid tal­le ja teis­te­le vo­li­ni­ke­le mär­gu­kir­ja et­te­pa­ne­ku­ga kut­su­da is­tung kok­ku va­rem – 8. ap­ril­lil. Mär­gu­kir­ja on all­kir­jas­ta­nud 10 vo­li­nik­ku ehk vo­li­ko­gu ena­mus – Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus on 19 koh­ta. Al­la on kir­ju­ta­nud va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Kal­mer Märt­son, Mart Sest­verk, Ur­mo Ris­ti­saar, Il­vard Ee­rik­soo, Kai­do Tsel­ler, Mart Rei­mann, Raul Val­gis­te ja Enn Kirs­man, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann ning se­ni opo­sit­sioo­nis ol­nud Su­lev Vald­maa EK­REst.

Mär­gu­kir­jas on öel­dud, et vo­li­ko­gu küm­me lii­get ei ole nõus soo­vi­ga kut­su­da is­tung val­la esi­me­se li­saee­lar­ve tei­seks lu­ge­mi­seks kok­ku 30. ap­ril­liks: „Te­gu on lu­ba­ma­tu ve­ni­ta­mi­se­ga, mil­le­ga sea­tak­se oh­tu val­la­le olu­lis­te ot­sus­te te­ge­mi­ne.“ Li­sa­tud on is­tun­gi päe­va­kor­ra pro­jekt, mis on lü­hem vo­li­ko­gu esi­me­he kut­se­le li­sa­tud päe­va­kor­ra pro­jek­tist.

Vas­ta­valt sea­du­se­le saa­nuks kut­se 8. ap­ril­li is­tun­gi­le väl­ja saa­ta hil­je­malt ree­del, 3. ap­ril­lil. Mar­gus Soom se­da ei tei­nud. Vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann saa­tis kut­se ise. Lau­päe­val, 4 . ap­ril­lil Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel ava­li­kus­ta­tud kut­ses on nel­ja­päe­vaks, 9. ap­ril­liks al­gu­se­ga kell 16 kok­ku­kut­su­tud is­tun­gi toi­mu­mis­ko­haks mär­gi­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li au­la.

Kut­ses on kir­jas, et vo­li­ko­gu küm­me lii­get ehk koos­sei­su­li­ne ena­mus ei ole nõus val­la esi­me­se li­saee­lar­ve tei­se lu­ge­mi­se ve­ni­ta­mi­se­ga vii­ma­se kol­me kuu jook­sul ja ar­ves­ta­des vo­li­ko­gu esi­me­he te­ge­vu­se­tust val­la li­saee­lar­ve me­net­le­mi­sel, tegi enamus volikogu esimehele ettepaneku kutsuda istung kokku 8. aprillil. Volikogu esimees ettepanekule ei reageerinud, kutset ei saatnud.

Nii Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees kui ka asee­si­mees saat­sid es­mas­päe­val 6. ap­ril­lil vo­li­ko­gu­liik­me­te­le oma kir­ja­li­kud sel­gi­tu­sed. Mar­gus Soom sel­gi­tas, et ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­mi­se oht on suur, ta on ko­hus­ta­tud sel­le­ga is­tun­gi kok­ku­kut­su­mi­sel ar­ves­ta­ma. Kui VO­LIS ja Zoo­mi he­li- ja pil­die­das­tus on ta­ga­tud, siis kor­ral­dab en­ne is­tun­gi päe­va tes­tis­tun­gi, et funkt­sioo­nid ära proo­vi­da. Ta kin­ni­tas ka, et on nõus li­sa­ma 30. ap­ril­li is­tun­gi päe­va­kor­da punk­ti vo­li­ko­gu mää­rus­te muut­mi­se koh­ta seo­ses erio­lu­kor­ra­ga. Kui et­te­val­mis­tu­sed saa­vad tehtud, on val­mis vo­li­ko­gu kok­ku kut­su­ma va­rem.

Värner Lootsmann teatas, et esmajoones on ta selgitus vastus Marti Hääle küsimusele 9. aprilli istungi kokkukutsumise kohta, aga ka informatsiooniks kõigile volikoguliikmetele. Volikogu aseesimees põh­jen­das is­tun­gi kok­ku­kut­su­mist sea­du­se ja Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se­ga, mil­le jär­gi võib vo­li­ko­gu esi­mees või te­ma asen­da­ja vo­li­ko­gu kok­ku kut­su­da vä­he­malt nel­jan­di­ku vo­li­ko­gu­koos­sei­su et­te­pa­ne­kul nende tõstatatud küsimuste arutamiseks. Ta viitas ka riigikohtu seisukohale, et kui volikogu esimees keeldub ettepanekust või ignoreerib seda, kutsub volikogu kokku seaduslik asendaja.

Vär­ner Loots­mann kõ­ne­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui­gi Kuu­sa­lu val­laee­lar­ve võe­ti vas­tu det­semb­ris, oli siis te­gu ül­di­se­ma­te ar­vu­de­ga. Jaa­nua­ris võe­ti vas­tu rii­giee­lar­ve ja see­jä­rel tu­li ha­ka­ta koos­ta­ma val­la li­saee­lar­vet vald­kon­da­de kau­pa – kui suu­red sum­mad tee­de­le, ha­ri­du­se­le ja nii eda­si. Kuu­sa­lu val­las on esi­me­ne li­saee­lar­ve vas­tu võe­tud reeg­li­na en­ne va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va.

„Pea­le li­saee­lar­ve on ve­ni­nud vä­ga olu­li­ne asi – Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ma­ja juur­dee­hi­tu­se tööp­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­ne. Hoo­le­ko­gu on nõu­so­le­ku and­nud, es­kiisp­ro­jek­ti on täp­sus­ta­tud. Kuid ala­tes jaa­nua­rist pole me sel­le­ga saa­nud eda­si min­na ja tu­le­mus on käes, nel­jas kuu jook­seb, val­la­va­lit­sus po­le saa­nud vo­li­ko­gult han­ke kor­ral­da­mi­seks lu­ba. Kümne volikoguliikme ettepanekul kok­ku­kut­su­tud is­tun­gi päe­va­kor­ras on esi­me­ne li­saee­lar­ve ja ka koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­ke lu­ba­mi­ne.“

Varasema istungi korraldamise kohta märkis ta, et eri kohtuastmed, ka riigikohus on varem korduvalt asunud seisukohale, kui on tagatud volikogu istungi kokkukutsumise kõik seaduslikud eeldused, on oluline demokraatlikult valitud volikogu enamuse otsus.

Uue või­mu­lii­du koh­ta sõ­nas Vär­ner Loots­mann, et sõl­mi­tud on le­ping Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se pa­ren­da­mi­seks: „Meil on plaan pa­ren­da­da vo­li­ko­gu juh­ti­mist, sest ei ole nõus sel­le­ga, mis juh­ti­mi­ses prae­gu toi­mub. 9. aprilli istung tuleb Kuusalu kooli saalis, kus on ruumi ja vallavalitsus on lubanud tagada osalejate ohutuse.“

Mar­gus Soom kin­ni­tas le­he­toi­me­tu­se­le, kui vo­li­ko­gu­liik­med ko­gu­ne­vad 9. ap­ril­lil is­tun­gi­le, siis on see õi­gus­tü­hi­ne: „Mi­na olen vo­li­ko­gu kok­ku kut­su­nud. Tei­ne olu­kord oleks, kui po­leks kut­set väl­ja saat­nud. Es­ma­täh­tis on vo­li­ko­gu­liik­me­te ter­vis. Pean ta­ga­ma, et is­tung toi­muks osa­le­ja­te­le ohu­tult. See­pä­rast on märt­si­kuu is­tung eda­si lü­ka­tud ap­ril­li lõp­pu. Üks põh­jus on ka see, et val­la li­saee­lar­vet po­le õi­ge aru­ta­da sel­li­se­na, na­gu val­la­va­lit­sus on esi­ta­nud – jaa­nua­ri­kuu sei­su­ga, kui­gi erio­lu­kor­ra tõt­tu val­la tu­lu­baas vä­he­neb. Pa­lu­sin ee­lar­ve­ko­mis­jo­nil eel­nõu täien­da­da, et ap­ril­li lõ­pus me­net­le­da rea­list­li­ku­ma­te numb­ri­te­ga li­saee­lar­vet.“ Ta tea­tas, et on pa­lu­nud õi­gus­lik­ku hin­nan­gut vo­li­ko­gu asee­si­me­he saa­de­tud is­tun­gi­kut­se koh­ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu suu­ri­ma va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du esi­num­ber, sel­gi­tas, et li­saee­lar­ves on need tu­lu­sum­mad, mi­da va­rem prog­noo­si­ti: „Järg­mis­te li­saee­lar­ve­te­ga saab neid muu­ta, olu­li­ne on kin­ni­ta­da prae­gu­ses olu­kor­ras piisava suurusega reservfond. Vo­li­ko­gu esi­me­he saa­de­tud päe­va­kor­ras pole ot­su­se eel­nõud Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se koh­ta, see tee­ma on in­fo­punk­ti­na. Ta blo­kee­rib te­ge­vu­si, mi­da ole­me al­ga­ta­nud õpi­las­te­le ruu­mi juur­de saa­mi­seks. Ole­me all­kir­jas­ta­nud uue lep­pe val­la juh­ti­mi­se koh­ta, ku­na vo­li­ko­gu esi­mees po­le aas­ta ja li­gi nel­ja kuu­ga saa­nud oma töö­ga hak­ka­ma. Ta on algatanud utoopilisi tee­ma­sid na­gu La­he­maa kerg­liik­lus­tee ja Kuu­sa­lu rii­gi­güm­naa­sium, kuid hoid­nud kõr­va­le Kuu­sa­lu kesk­koo­li algklasside maja pro­jek­ti el­lu­vii­mi­sest. Nii ei ole või­ma­lik te­ma juh­ti­mi­sel vo­li­ko­gu­töö­ga eda­si min­na.“

Opo­sit­sioon kü­sib õi­gus­kants­le­rilt sei­su­koh­ta.

