Ala­tes es­mas­päe­vast, 8. ap­ril­list töö­tab Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na Dia­na Väl­lo. Ta kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­dus­kon­kur­sil, ku­hu esi­ta­ti 4 aval­dust. Abi­val­la­va­ne­m Ran­no Poo­li sõ­nul kut­sus kon­kur­si­ko­mis­jon vest­lu­se­le kolm kan­di­daa­ti, va­li­tuks osu­tus Dia­na Väl­lo tä­nu se­ni­se­le suu­re­le töö­ko­ge­mu­se­le ehi­tus­vald­kon­nas. Dia­na Väl­lo elab Tal­lin­nas, vii­ma­ne töö­koht oli Tal­lin­na lin­nap­la­nee­ri­mi­se ame­tis ka­su­tus­lu­ba­de peas­pet­sia­lis­ti­na. „Tal­lin­nas olid mi­nu tööü­le­san­ded seo­tud ehi­tusp­rot­ses­si vii­ma­se eta­pi­ga, and­sin väl­ja ka­su­tus­lu­ba­sid. Kuu­sa­lu val­las hak­kan te­ge­le­ma va­ra­se­ma eta­pi­ga – pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mi­se­ga,“ üt­les ta. Dia­na Väl­lo on õp­pi­nud Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li kee­mia­tea­dus­kon­nas teks­tii­li- ja õm­bus­teh­no­loo­gia eri­alal. Eu­roü­li­koo­lis oman­das töö­ta­mi­se kõr­valt si­sear­hi­tek­ti kõrg­ha­ri­du­se ning on pi­kalt töö­ta­nud ka si­sear­hi­tek­ti­na. Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ko­ha­le kan­di­dee­ris en­da sõ­nul sel­leks, et ko­ge­da uusi väl­ja­kut­seid ja te­gu on ilu­sa kan­di­ga: „Olen moo­tor­rat­ta ta­gaist­mel lä­bi sõit­nud Kuu­sa­lu val­la ran­na­piir­kon­na kü­lad ja ka ale­vi­kud, mat­ka­nud Pauk­jär­ve ää­res ja Ha­ra sa­da­ma lä­he­dal Ma­ja­ki­vi mat­ka­ra­jal. Üld­joon­tes tean val­da, aga õp­pi­da ja ko­ge­da on veel vä­ga pal­ju.“