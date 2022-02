OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus tea­tas 28. jaa­nua­ril klien­ti­de­le saa­de­tud kir­ja­ga, et Kuu­sa­lu soo­ju­s-e­ner­gia hind muu­tub ala­tes 1. märt­sist 23,7 prot­sen­di võr­ra – 2019. aas­ta ap­ril­list keh­ti­nud hind on koos käi­be­mak­su­ga 79,26 eu­rot me­ga­vatt-tund, uus hind hak­kab ole­ma 98,04 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga.

Sel­gi­tu­se­na on li­sa­tud, et hak­ke­pui­du hind on tõus­nud üle 40 prot­sen­di, maa­gaa­si hind kas­vas no­vemb­ris ja det­semb­ris üle 300 prot­sen­di võr­rel­des va­ra­se­ma aas­ta­ga. Elekt­rit os­tab et­te­võ­te fik­see­ri­tud hin­na­ga, see soo­ja­hin­da prae­gu ei mõ­ju­ta.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kon­ku­rent­sia­met on and­nud et­te­võt­te taot­le­tud hin­na­muu­tu­se­le põ­hi­mõt­te­li­se koos­kõ­las­tu­se, amet­li­kult vor­mis­ta­tud ot­sus saa­de­tak­se hil­jem, sest taotlusi on palju ja vormistamine võtab aega. Hin­na­tõu­sust tu­leb tea­ta­da vä­he­malt kuu ae­ga et­te ning kir­jad saa­de­ti väl­ja ko­he, kui oli sel­ge, et Kuu­sa­lu Soo­ju­se hin­na­kal­ku­lat­sioon vas­tas kon­ku­rent­sia­me­ti nõue­te­le.