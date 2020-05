Nel­ja­päe­va, 30. ap­ril­li õh­tul kell 19 an­nab Kuu­sa­lu ja Kol­ga noor­te bän­diõp­pe ju­hen­da­ja, ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne koos muu­si­ku­te Tõ­nu Tru­bets­ky, Taa­go Da­nie­li, Vir­ko An­nu­se, Sven Hend­rik­so­ni, Mar­tins Bried­si ja And­rus Kan­te­ri­ga in­ter­ne­tis Yuo­tu­be’i vee­bi­sai­dil li­ve- ehk ot­se­kont­ser­di. Esi­ne­mis­ko­haks on va­li­tud Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus.

Te­gu on hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni­ga. Kont­ser­di­ga ko­gu­tak­se toe­tust noor­te bän­diõp­pe pa­re­maks kor­ral­da­mi­seks – õp­pe­vi­deo­te ja taus­ta­muu­si­ka pa­la­de teh­ni­li­seks teos­tu­seks, et noored trum­ma­rid, ki­tar­ris­tid ja tei­sed­ki bän­di­liik­med saak­sid pa­re­mi­ni har­ju­ta­da.

Muu­si­kud sel­gi­ta­vad, et mit­mel pool toe­ta­vad koo­lid, kul­tuu­ri- ja noor­te­kes­ku­sed bän­diõ­pet pil­li­de ja ruu­mi­de­ga, aga ne­mad ko­ge­nud pil­li­mees­te­na saa­vad ai­da­ta hea nõu, õp­pe­va­hen­di­te ja sal­ves­ta­mi­se­ga.

Rein T. Re­ba­ne alus­tas mul­lu sü­gi­sel noor­te bän­diõp­pe­ga Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, õp­pu­reid ko­gu­nes ka­he bän­di ja­gu – 10aas­tas­te pois­te bän­dis on 5-6 alus­ta­jat ja 14aas­tas­te tüd­ru­ku­te bän­dis sa­ma pal­ju. Kol­gas hak­kas ta noo­ri ju­hen­da­ma kaks aas­tat ta­ga­si, li­gi aas­ta on õpe­ta­nud 4. klas­si tüd­ru­ku­te bän­di Four Sis­ters.

Ki­tar­rist ju­tus­tas, et bän­diõ­pe käib ka erio­lu­kor­ra ajal: „Märt­si lõ­pust ala­tes on meil ol­nud dis­tantsp­roo­vid. Fil­mi­me noor­te jaoks Tal­lin­nas Band­hou­se OÜ stuu­dios vi­deoid, nad saa­vad nen­de jär­gi pil­li män­gi­da. On ka in­di­vi­duaal­tun­nid. Kok­ku män­gi­da po­le noor­tel või­ma­lik in­ter­ne­ti va­hen­du­sel, sest ühen­du­sed on eri­ne­vad.“

Ta rõ­hu­tab, et volb­riõh­tul toi­mu­va ot­se­kont­ser­di­ga kut­su­tak­se kuu­la­jaid-vaa­ta­jaid ra­ha­li­selt toe­ta­ma he­lis­tuu­dio ren­di, taus­ta­he­li­ri­ba­de kok­ku­män­gu ja vi­deo­ma­ter­ja­li tööt­lu­se ning ek­raa­nig­raa­fi­ka loo­mi­se­ga seo­tud ku­lu­de kat­mist: „Rah­vas on pool­teist kuud ko­dus is­tu­nud, pa­ku­me vei­di­ke mee­le­la­hu­tust. Esial­gu mõt­le­si­me kont­ser­di te­ha Band­hou­se stuu­dios, aga seal on in­ter­ne­tiü­hen­dus kehv. Me abi­li­ne Rein Ka­sak Kiiust pak­kus, et Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses­se on vii­dud in­ter­ne­ti val­gus­kaa­bel, ühen­dus on kii­re, kont­sert võiks ol­la seal. Sai­me noor­te­kes­ku­se rah­valt nõu­so­le­ku.“

Muu­si­ku­te et­te­võt­mist noor­te bän­diõp­pe aren­da­mi­seks saab ra­ha­li­selt toe­ta­da üle­kan­de­ga Band­hou­se OÜ ar­ve­le EE062200221055152203.