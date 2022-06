Kuu­sa­lu So­lar­par­ki on ka­vas pan­na üle 25 000 päi­ke­se­pa­nee­li.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas eel­mi­sel nä­da­lal Kuu­sa­lu kesk­koo­list üle tee põl­lu­le ka­van­da­ta­va päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ehi­tus­tin­gi­mus­te pro­jek­ti, mil­le alu­sel Kuu­sa­lu So­lar­park OÜ taot­leb ehi­tus­lu­ba. Val­la­va­lit­sus oo­tab ka­he nä­da­la jook­sul, ku­ni ree­de, 10. juu­ni­ni ehi­tus­tin­gi­mus­te pro­jek­ti koh­ta et­te­pa­ne­kuid ja ar­va­mu­si. Päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­se­ga seo­tud do­ku­men­did, ka asen­dip­laan ja se­le­tus­ki­ri on lei­tav Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel.

Päi­ke­see­lekt­ri­jaam ra­ja­tak­se Ku­re­põl­lu, Ku­re­nii­du ja Uue-Ku­re kin­nis­tu­te­le, mis aad­res­si jär­gi asu­vad Al­li­ka kü­las, kui­gi ula­tu­vad Jõe­läht­me-Kem­ba ehk Va­na-Tal­lin­na maan­tee­ni. Jaa­ma ko­gu­pin­da­la on 16,7 hek­ta­rit. Sel­le­le ala­le on plaa­nis pai­gal­da­da kok­ku 25 476 päi­ke­se­pa­nee­li ning 6 kesk­pin­ge ala­jaa­ma. Päi­ke­se­pa­nee­li­de ko­gu­võim­su­seks on ka­van­da­tud li­gi 14 me­ga­vat­ti. Pa­nee­li­de alu­mi­ne serv jääb maa­pin­nast 1 meet­ri ja üle­mi­ne 3,7 meet­ri kõr­gu­se­le ning need pai­gal­da­tak­se 35kraa­di­se nur­ga all suu­na­ga lõu­nas­se ehk Tallinna-Narva maantee poo­le.

Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­list En­no Tam­me­mäe üt­les, et eelp­ro­jek­tis on ar­ves­ta­tud kin­nis­tu­te naab­ri­te sei­su­koh­ta­de­ga, ain­sa­na po­le koos­kõ­las­tust and­nud põh­ja pool asu­va­te Ki­vi ja Ki­vi­põl­lu kin­nis­tu­te oma­nik, kuid ena­mik sei­su­koh­ti ja mär­ku­seid ei ta­kis­ta val­la­va­lit­su­sel ehi­tus­loa väl­jas­ta­mist, sest pii­ri­mär­ki­de taas­ta­mi­se alu­seks saavad ol­la pii­rip­ro­to­koll, ka­tast­riük­su­se plaan ja va­ra­se­ma­tel mõõ­dis­ta­mis­tel saa­dud and­med.

„Kui kü­si­si­me ehi­tus­tin­gi­mus­te jaoks rah­va ar­va­must, saa­de­ti sei­su­koh­ti, et te­gu on põl­lu­maa­ga ja sin­na ei to­hiks lu­ba­da päi­ke­se­jaa­ma ehi­ta­da. Aga see ar­gu­ment ei an­na keel­du­mi­seks sea­dus­lik­ku alust, vas­ta­vat sea­du­sand­lust, mis kee­lab päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma­de põl­lu­le ra­ja­mist, ei ole rii­gi­ko­gus vas­tu võe­tud ning need maad on viis aas­tat ol­nud põl­lu­ma­jan­dus­li­kust toot­mi­sest väl­jas,“ kom­men­tee­ris ta.

