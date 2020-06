Kuusalu Hoolela aiamaalt müüakse juba maitserohelist ja salatit

„Mõistlikkuse piires saame teha ka aiasaaduste kojukannet,“ lubab MTÜ Kuusalu Hoolela aiaprojekti eestvedaja MARIA PRÄÄTS.

Allika külas Kuusalu vana koolimaja juures on teist aastat MTÜ Kuusalu Hoolela köögiviljaaed koos kasvuhoonega, et pakkuda jõukohast ja pikaajalist tööd Hoolela klientidele – psüühilise erivajadusega inimestele.

Aiamaa perenaine ja seal töötavate klientide juhendaja on MTÜ Kuusalu Hoolela juhatuse liige Maria Prääts. Ta pani paar nädalat tagasi Kuusalu Hoolela Facebooki-lehele teate, et alanud on esimesed müügid, saab kasvuhoones valminud salatit, redist ning rabarberit, murulauku ja rohelist sibulat. Müük läheb tema hinnangul hästi, kaubale tullakse enamasti aiamaale kohapeale järele.

Kui aiasaadusi hakkab tulema rohkem, ollakse seekord valmis ka kaupa tellijatele koju viima – kui see asub lähikülades ja jääb juhendajate sõidupiirkonda. Hea meelega viiakse tellitud aiakraami ka asutustesse kohapeale, kui sealsed töötajad panevad tellimuse kokku.

Eelmine hooaeg õpetas, et paljud soovivad osta värsket kartulit. Tänavu laiendati kartulipõldu, kasvatatakse katteloori all, mullatakse ning on lootus, et jaanipäeva paiku pannakse esimesed mugulad müüki. Tavapärasest varem peaksid küpsema ka ettekasvatatud paprika viljad. Kasvuhoones valmivad tomatid, peenramaal kurgid.

