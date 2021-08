Külla Lõuna-Eestisse

Seekordses lehenumbris kirjeldatud õppesõit Lõuna-Eestisse oli osalenute hinnangul väga huvitav ja andis uusi ideid, külastatud turismikohad olid hästi valitud. Vastuvõtjad rääkisid Lahemaa kolleegidele, kuidas nad tegevust alustasid, kui otsustasid linnast maale kolida, ning kuhu on nüüdseks jõudnud. Mitmel pool tõdeti, et hoolimata raskustest ja sellest, et tööd on tulnud teha palju, linna tagasi ei lähe.

Projektijuht Katrin Suursoo kommeteeris, et see oli esmakordne internsiivprogrammiga õppereis, mille kava pani kokku Leader-edulugude ja sõprade soovituste põhjal. Kui sõidate Lõuna-Eestisse, võib need paigad julgelt võtta reisiplaani. Kel huvi, leiab külastatud kohtadest põhjalikuma info Arenduskoja kodulehelt, kus on avaldatud reisi kava ja lisatud lingid.