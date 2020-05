„Ena­mus psüh­ho­te­raa­piaid on ver­baal­sed, neid ei saa käe­ga kat­su­da. Te­raa­piaaed pa­kub või­ma­lu­se kõi­ke reaal­selt ko­ge­da ja nä­ha tu­le­must,“ üt­leb psüh­ho­loog ja loo­ma­te­ra­peut KRIS­TI RAA­VA.

Es­mas­päe­val, 25. mail tä­his­tas Ees­ti loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­kus 10. sün­ni­päe­va. Eel­mi­sest aas­tast asub kes­kus Aeg­vii­du 150 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud en­di­ses pos­ti­ma­jas. Na­gu üt­leb kes­ku­se ni­mi, ka­su­ta­tak­se te­raa­pias loo­dust ja loo­mi. Kes­ku­ses on ak­vaa­rium ning ta­gaaias ka­na­de aed, te­raa­pias­se kaa­sa­tak­se ka koe­ri, kas­se, küü­li­kud. Ju­ba siis, kui kes­ku­seks re­no­vee­ri­tud ruu­mid ava­ti, tea­dis sel­le juht, psüh­ho­loog ja loo­ma­te­ra­peut Kris­ti Raa­va, et soo­vib üm­ber ma­ja ra­ja­da te­raa­piaaia.

„Ra­vi­tee­nust ei pea pak­ku­ma ai­nult ka­bi­ne­tis. Aed on met­sa ja loo­ma­de ala kõr­val üks meie olu­li­ne al­ter­na­tiiv­ne töö­kesk­kond, kus se­da te­ha,“ sel­gi­tab ta.

Oma ko­ge­mus­te põh­jal kin­ni­tab psüh­ho­loog, et loo­du­ses ja aias on tal ise­gi pal­ju liht­sam töö­ta­da, sest eri­ne­valt ste­riil­sest ka­bi­ne­tist toe­tab seal nii klien­ti kui spet­sia­lis­ti elus kesk­kond – voo­lav jõ­gi, hüp­pa­vad ora­vad.

Tä­nu sel­le­le, et Aeg­vii­du loo­dus- ja loo­ma­te­raa­pia­kes­kus ei vii te­raa­piat lä­bi vaid si­se­ruu­mi­des, on Ani­ja val­la lap­sed ko­gu ko­roo­nak­rii­si ajal saa­nud niiöel­da näost näk­ku te­raa­piat: „Sain ka erio­lu­kor­ra ajal nad kõik vas­tu võt­ta, läk­si­me met­sa. See on ol­nud su­per­va­riant, sest vä­ga ras­kes sei­sus, dep­res­siiv­seid ja trau­ma­de­ga lap­si on­li­ne-nõus­ta­mi­se­ga vä­ga pal­ju ai­da­ta ei saa. Mõ­ned neist on vä­ga kin­ni­sed, mu­jal te­raa­pia­tes po­le abi saa­nud, kuid siin­ne teist­moo­di asi so­bib nei­le. Ühel päe­val, kui tu­li va­hel­du­mi­si ra­het, lund ja vih­ma, kir­ju­ta­sin teis­me­lis­te­le noo­ru­ki­te­le, et või­me tä­na­se koh­tu­mi­se ka ära jät­ta, kuid nad tu­lid ik­ka­gi.“

Te­raa­pia- ja mee­le­süs­tee­mi­de aias plaa­nib ta ha­ka­ta lä­bi vii­ma te­ge­vu­si, mi­da mets ei või­mal­da, näi­teks saa­vad psüh­ho­loo­gi juu­res käi­vad lap­sed sin­na ise tai­mi is­tu­ta­da, nen­de eest hoo­lit­se­da, jäl­gi­da, kui­das tai­med kas­va­vad. Kris­ti Raa­va sel­gi­tab, et see on ra­vip­rot­ses­si üks osa, ak­tiiv­ne ja ko­ge­mus­lik psüh­ho­te­raa­pia: „Aed tu­leb lii­gi­roh­ke ja meel­te­le üles ehi­ta­tud, ka­van­da­me sin­na eri­ne­va vär­vi, lõh­na ja mait­se­ga tai­mi. Siis on või­ma­lik ot­si­da sealt oma lem­mik­mait­seid ja lõh­na­de­ga mee­li er­gu­ta­da. See on va­ja­lik, et mär­ga­ta ja väär­tus­ta­da oma ke­ha. Sa­ge­li on psüh­ho­te­raa­pia klien­ti­de põ­hip­rob­leem, et nad ei väär­tus­ta en­nast.“

