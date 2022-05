Mul­lu su­vel Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las ava­tud Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi kon­tak­ti­va­bad lae­nu­tus­jaa­mad olid tal­ve­pe­rioo­dil su­le­tud. Nüüd on jalg­rat­tad lä­bi­nud hool­du­se – reh­vid on pum­ba­tud, ke­tid õli­ta­tud ja pi­du­rid kont­rol­li­tud – ning käes­o­le­val nä­da­lal viiak­se rat­tad ühek­sast jaa­mast ka­hek­sas­se: Keh­ra raud­tee­jaa­ma, Ani­ja mõi­sa, Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo, Ala­ve­re rah­va­ma­ja, Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma, Kuu­sa­lu te­ha­se vas­tas asu­va park­la, Ko­se uju­la ja Kos­ti­ve­re li­pu­väl­ja­ku kõr­va­le park­la juur­de. Kui rat­tad on kõi­gis neis jaa­ma­des ko­hal, saab neid taas sõi­tu­deks ren­ti­ma ha­ka­ta.

Ani­ja val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul üt­les, et esial­gu ei saa ava­da rat­ta­lae­nu­tust Aru­kü­la raud­tee­jaa­ma juu­res, sest seal on ilm­selt tee-ehi­tus­te käi­gus lõ­hu­tud maa-alu­ne elekt­ri­kaa­bel ning lae­nu­tus­jaam on elekt­ri­ta.

„Ot­sus­ta­si­me, et ei jää sel­le­pä­rast teis­te ren­di­jaa­ma­de ava­mi­se­ga oo­ta­ma. Mo­bii­li­ra­ken­dus­se on või­ma­lik mär­ki­da, et Aru­kü­la lae­nu­tus­jaam on aju­ti­selt su­le­tud,“ lau­sus ta.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul on tel­li­tud maa-alus­te elekt­ri­juht­me­te koh­ta au­dit, mis peaks and­ma vas­tu­se, kust­ko­hast on kaa­bel kat­ki. Kui see tea­da, ha­ka­tak­se ko­he te­gut­se­ma, et hil­je­malt mai lõ­puks-juu­ni al­gu­seks saaks ka Aru­kü­la lae­nu­tus­jaa­ma taas ava­da.

Rat­ta­rin­gi Ko­se lae­nu­tus­jaa­mas, mis eel­mi­sel aas­tal ra­ja­ti peaae­gu ehi­tus­tand­ri­le, spor­di­hoo­ne ehi­tu­se kõr­va­le, on nüüd ren­di­jaam sa­mas ko­has uue spor­di­hoo­ne kõr­val, kuid uuel ki­vi­sil­lu­ti­sel.

Keh­ra jaa­mas on lae­nu­ta­mi­seks 12, teis­tes jaa­ma­des 7 ren­di­ra­tast, li­saks kõi­gis veel 3 va­ba dok­ki, ku­hu on või­ma­lik rat­tad ta­gas­ta­da. Lae­nu­tus­jaa­mad on me­hi­ta­ma­ta, rat­ta ren­ti­mi­seks on va­ja­lik nu­ti­te­le­fon, ku­hu on lae­tud Bi­kee­pi ra­ken­dus. Rat­ta lae­nu­ta­mi­seks tu­leb sel­le juht­raualt te­le­fo­ni skän­nee­ri­da QR-kood. Va­ja­lik on ka pan­ga­kaart, see tu­leb Bi­kee­pi ra­ken­du­ses re­gist­ree­ri­da, pä­rast rat­ta ta­gas­ta­mist võe­tak­se ren­di­ta­su lae­nu­ta­ja pan­ga­kon­tolt au­to­maat­selt ma­ha. Rat­ta ren­ti­mi­ne mak­sab 1 eu­ro tund, mii­ni­mum­ta­su on 2 eu­rot. Ren­diae­ga ar­ves­ta­tak­se rat­ta võt­mi­se het­kest ku­ni ta­gas­ta­mi­se­ni, kui ra­tas lu­kus­ta­tak­se dok­ki. Rat­taid võib lae­nu­ta­da ja ta­gas­ta­da öö­päe­va­ring­selt. Võib ren­ti­da ühest ren­di­jaa­mast ja ta­gas­ta­da sa­mas­se või mõn­da tei­se jaa­ma.

Loe pikemalt 4. mai Sõnumitoojast.