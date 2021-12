Ani­ja vald kin­gib ko­dus­te­le ning las­teae­da­des ja koo­li­des käi­va­te­le las­te­le jõu­lu­deks kok­ku 1059 kom­mi­pak­ki ko­gu­sum­mas 4000 eu­rot. Ko­dus­te­le las­te­le ja­ga­ti pa­kid jõu­luü­ri­tus­tel Keh­ras, Ala­ve­res ja Aeg­vii­dus. 26 nel­ja- ja ena­ma­lap­se­list pe­ret saa­vad kom­mi­pa­kid ja kin­ke­kaar­did, need lä­he­vad kok­ku maks­ma 1720 eu­rot. Val­la eest­kos­tel asen­dus­ko­du­des ela­va­­le 19 lapse­le kin­gi­tak­se šo­ko­laad ja kin­ke­kaart ko­gu­sum­mas 190 eu­rot. Kuu­sa­lu vald kin­gib kom­mi­pa­kid kõi­gi­le kodustele, lasteaedades ja koolides käivatele las­te­le, kok­ku 1517 kom­mi­pak­ki, ku­lub 9141 eu­rot. Raa­si­ku val­las saa­vad kom­mi­pa­kid val­la las­teae­da­des-koo­li­des käi­vad lap­sed, pa­kid mak­sa­vad kok­ku 4913 eu­rot. Ko­dus­te­le las­te­le olid jõu­lu­peod Raa­si­kul ja Aru­kü­las. Kol­me- ja ena­ma­lap­se­lis­te­le pe­re­de­le, hool­dus­pe­re­de­le ja pe­re­de­le, kus kas­vab puu­de­ga laps, on toe­tus 70 eu­rot pe­re koh­ta. Kui kol­me- või ena­ma­lap­se­li­ses pe­res on puu­de­ga laps, on toe­tus 140 eu­rot. 110 pe­re­le on toe­tus kok­ku 8540 eu­rot. Lok­sa lin­nal ku­lus 3151 eu­rot, kom­mi­pa­ki saa­vad 474 last ja noort, neist 86 on Kuu­sa­lu val­last, kel­le eest ta­sub vald.