„Kol­ga­kü­la va­li­mis­de­batt on Har­ju- ja Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­nas olu­li­ne vers­ta­post. Ei tea, et ring­kon­nas mu­jal sel­list de­bat­ti tu­leks,“ üt­les rii­gi­ko­gu esi­mees Jü­ri Ra­tas möö­du­nud nel­ja­päe­va, 26. jaa­nua­ri õh­tul Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas pä­rast kolm tun­di kest­nud po­liit­väit­lust.

Jü­ri Ra­tas Kes­ke­ra­kon­nast on osa­le­nud Kol­ga­kü­las ka­hel de­ba­til, mis teh­tud en­ne rii­gi­ko­gu va­li­mi­si, ja Henn Põl­luaas EK­REst kõi­gil kol­mel. Esi­me­ne oli 2015. ja tei­ne 2019. aas­tal. Po­lii­ti­kud kin­ni­ta­sid va­ra­se­ma­tel­gi kor­da­del, et Kol­ga­kü­las on va­li­mis­ring­kon­na suu­rim de­batt nii esi­ne­ja­te kui ka kuu­la­ja­te poo­lest.

See­kord oli saa­lis rah­vast va­ra­se­mast vä­hem. De­ba­tist teh­ti taas ot­seü­le­kan­ne, na­gu oli ka 2019. aas­tal. Es­mas­päe­va õh­tu sei­su­ga oli sel korral jäl­gi­jaid kok­ku üle 500 – ot­se­lü­li­tu­si oli üle­kan­de ajal teh­tud li­gi 300, jä­re­le vaa­da­tud 215 kor­ral. Toi­mu­nut fil­mis Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, saa­lis oli mi­tu kaa­me­rat, fil­mi­mees Raul Val­gis­te is­tus ar­vu­ti­te ta­ga režis­söö­ri rol­lis. Te­da ai­ta­sid Ag­nes Val­gis­te ja Kaur Villem Valgiste ning Kuu­sa­lu val­la IT-hal­dus­juht Peep Abel ja IT-spet­sia­list Ain Ki­vis­tik. Esi­me­sed küm­me mi­nu­tit ei läi­nud üle­kan­ne käi­ma keh­va in­ter­ne­tiü­hen­du­se tõt­tu. See osa mon­tee­ri­ti hil­jem juur­de ning ko­gu de­batt on jä­re­le­vaa­da­tav You­Tu­be`is peal­kir­ja­ga „Ida-Har­ju­maa va­li­mis­de­batt“.

De­ba­ti kor­ral­das taas Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laud. Pea­kor­ral­da­jad olid Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­la Selt­sist, Ul­vi Rand Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­sist, San­ne Säär Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gust ning abis oli Lii­sa Riin Lin­no. Üri­tust toe­tas Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit ja Kolgaküla Selts.

Mo­de­raa­to­ri rol­lis oli tra­dit­sioo­ni­li­selt Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ur­mas Kirt­si ja es­ma­kord­selt esi­tas kü­si­mu­si val­la noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge Joo­sep Mürk.

Es­malt oli tut­vus­tus­ring. De­ba­til osa­le­sid Era­kon­nast Ees­ti­maa Ro­he­li­sed Maar­du lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge Ni­ko­lai Degt­ja­ren­ko ja Viim­si val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Oli­ver Lii­de­mann. Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nast olid ko­hal raud­tee­las­te ame­tiü­hin­gu juht Oleg Tšu­ba­rov, Viim­si val­la­vo­li­ko­gu lii­ge An­ni­ka Vaik­la ja era­kon­na esi­mees Jü­ri Ra­tas ning Era­kon­nast Pa­rem­pool­sed Saue val­la­va­nem And­res Laisk, Saue abi­val­la­va­nem And­res Kaar­mann ja Kii­li val­la­va­nem Ai­mur Lii­va. Sot­siaal­de­mok­raat­lik­ku Era­kon­da esin­da­sid eru­ko­lo­nel Ai­var Jaes­ki, Ees­ti Kee­le­toi­me­ta­ja­te Lii­du asu­ta­ja Eg­le Pul­le­rits-Hein­sar ja Bü­roo­maail­ma juht Jü­ri Ross ning Era­kon­da Ees­ti 200 Tal­lin­na lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge Too­mas Ui­bo, era­kon­na juht ja Viim­si val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Lau­ri Hus­sar ja Saue val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Kai­re Veint­hal. Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nast väit­le­sid rii­gi­ko­gu lii­ge Kris­ti­na Šmi­gun-Vä­hi, era­kon­na rii­gi­ko­gu frakt­sioo­ni juht Mart Võrk­laev ning Kuu­sa­lu piir­kon­na esi­mees ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Maar­ja Mets­tak. Isa­maa Era­kon­nast olid en­di­ne jus­tiits­mi­nis­ter Rai­vo Aeg ja vä­lis­mi­nis­ter Ur­mas Rein­sa­lu ning Ees­ti­maa Kon­ser­va­tiiv­sest Rah­vae­ra­kon­nast rii­gi­ko­gu liik­med Henn Põl­luaas, Re­ne Kokk ja Siim Poh­lak.

Kü­si­mu­sed ja­gu­ne­sid kol­meks põ­hi­tee­maks. Ener­gia­po­lii­ti­ka vald­kon­nas kü­si­ti, kui­das ta­ga­da elekt­ri va­rus­tus­kind­lus ja mil­li­ne on po­lii­ti­ku­te ar­va­mus, kas Ees­ti peaks lah­ku­ma elekt­ri­bör­silt. Kul­tuu­ri ja ha­ri­du­se jät­ku­suut­lik­ku­se tee­mal kü­si­ti, kas õi­gem oleks ta­su­ta või ta­su­li­ne kõrg­ha­ri­dus ja kui­das ta­ga­da pii­sa­va ar­vu rii­gi­le st­ra­tee­gi­li­selt olu­lis­te spet­sia­lis­ti­de, näi­teks ars­ti­de, õpe­ta­ja­te, loo­maars­ti­de kõrg­ha­ri­dus. Noor­te­lt oli kü­si­mus, kui­das ta­ga­da noor­te kind­lus­tun­ne tu­le­vi­ku suh­tes maail­mas, kus klii­ma­ka­tast­roo­fid ja sõ­jad te­ki­ta­vad pi­de­vat äre­vus­tun­net.

Saa­list kü­si­ti Nur­si­pa­lu har­ju­tus­väl­ja maa­de võõ­ran­da­mi­se ja ela­ni­ke­le hü­vi­ta­mi­se koh­ta ning digipöörde roheliseks muutmise võimalustest. In­ter­ne­ti va­hen­du­sel edas­ta­ti kü­si­mus, kas kut­se­li­sel ka­la­püü­gil on tu­le­vik­ku.

See­jä­rel said era­kon­da­de esin­da­jad esi­ta­da üks­tei­se­le kü­si­mu­si ning lõ­puks pa­lu­ti 30 se­kun­di jook­sul põh­jen­da­da, miks peab va­li­ja ee­lis­ta­ma just nen­de par­teid.

Va­hea­jal pa­ku­ti kõi­gi­le ki­lu­või­lei­bu, na­gu on Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas kom­beks. Kai­sa Lin­no rää­kis es­mas­päe­val, ta on saa­nud po­lii­ti­ku­telt tä­nu­kir­ju, et neil en­dil oli vä­ga hu­vi­tav, ning kuu­la­jad on kiit­nud sa­mu­ti, et de­batt oli põ­nev.