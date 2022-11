Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 31. ok­toob­ril ko­gu­ne­sid Kol­ga selt­si­maj­ja Põh­ja-Ees­ti viie Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi esin­da­jad.

Kok­ku­saa­mi­se­ga lõ­pe­ta­ti ühi­ne, kolm aas­tat kest­nud Lea­der-pro­jekt „Põh­ja-Ees­ti toit tun­tuks“ ning aru­ta­ti ala­nud jät­kup­ro­jek­ti „Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuur – pae­peal­sed mait­sed“ et­te­võt­mis­te­ga seon­du­vat.

Ko­hal olid ka oma too­de­te­le Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se saa­nud väi­ke­toot­jad, kes esi­ta­sid kon­kur­si­le „Pae­peal­sed mait­sed“ loo en­da toi­dust või toi­du­too­de­test ja sel­lest, kui­das nen­de pa­ku­tav on seo­tud Põh­ja-Ees­ti toi­du­piir­kon­na­ga. Loo pik­kus võis ol­la ku­ni 400 sõ­na, li­sa­da tu­li paar-kolm fo­tot.

Kon­kur­si­le lae­kus 12 lu­gu, mis on aval­da­tud Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ko­du­le­hel, ning nen­de tut­vus­tu­si ja­ga­ti Fa­ce­boo­kis. Ida-Har­ju­maalt on kol­me väi­ke­toot­ja lood: „Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la lu­gu“, „Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­ku lu­gu“ ja La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja „Mus­ta päs­si­ku võ­lu­jõud“. Har­ju­maalt on veel Laas­tu Me­si OÜ lu­gu Ko­selt, OKÖ-SPA Har­moo­ni­kum kae­ra­kiis­li te­ge­mi­se lu­gu Viim­sist ja Ha­ba­ja Vii­na­vab­ri­ku ra­bar­be­ri­vei­ni lu­gu.

Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti juht Eha Paas an­dis au­to­ri­te­le Kol­gas üle nen­de lu­gu­de­ga trü­ki­tud kaar­did, mi­da saab ja­ga­da et­te­võt­te rek­laam- või tä­nu­kaar­ti­de­na. Toi­du­piir­kon­na tut­vus­ta­mi­seks on kaar­ti­dest pan­dud kok­ku komp­lekt „Pae­peal­sed mait­sed“, mi­da ka Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­del on või­ma­lik ka­su­ta­da tut­vus­tus- ja tä­nu­kaar­ti­de­na.

Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­te on Eu­roo­pa Lii­du Lea­der-prog­ram­mi toel lä­bi vii­dud üle küm­ne aas­ta. Al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja on MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn. Äs­ja lõp­pe­nud pro­jek­ti kaa­sa­ti MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, MTÜ Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ning Lää­ne-Vi­ru­maalt MTÜ Part­ne­rid ja MTÜ PAIK.

Pro­jek­ti „Ko­ha­lik toit tun­tuks“ raa­mes kan­di­dee­ri­ti õi­gu­se­le kor­ral­da­da Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta, mis lõp­pes tä­na­vu ke­va­del.

Jät­kup­ro­jek­ti esi­me­ne et­te­võt­mi­ne oli La­he­maa teist­kord­ne res­to­ra­ni­de nä­dal. See läks Eha Paa­si sõ­nul häs­ti kor­da, rah­vast ja­gus kõi­gis­se küm­nes­se res­to­ra­ni ning ka­vas on sel­le­ga jät­ka­ta ka järg­mi­sel aas­tal.

Osa­des­se res­to­ra­ni­des­se oli taht­jaid nii pal­ju, et kõi­ki ei saa­nud vas­tu võt­ta. Vä­ga pop oli ka Ani­ja Mõi­sa­koh­wik InnA­mo­ra­ta. Kel hu­vi, peaks hak­ka­ma va­ra­kult jäl­gi­ma La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­da­la rek­laa­mi, mär­kis ta.

Peen­sa­lu Köök

Kol­ga selt­si­maj­ja ko­gu­ne­nu­te­le pak­kus suu­pis­teid Peen­sa­lu Köök OÜ Valk­last, mis on loo­dud käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses. Et­te­võ­te sai Aren­dus­ko­ja tä­na­vu­sest taot­lus­voo­rust Lea­der-toe­tust üle 48 000 eu­ro, et ren­di­pind re­no­vee­ri­da kaa­saeg­seks köö­giks. Ga­te­rin­gi­fir­ma juht on Tõ­nis Peen­sa­lu, kes käi­vi­tab et­te­võ­tet koos po­ja Joo­nas Peen­sa­lu­ga. Tõ­nis Peen­sa­lu tut­vus­tas Kol­gas et­te­võt­te tu­le­vi­ku­plaa­ne. Köö­giks re­no­vee­ri­tak­se Valk­la en­dist se­pi­ko­da, me­nüü töö­ta­tak­se väl­ja ko­ha­li­kust too­rai­nest. Soov on taot­le­da fir­ma­le Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gist ning toi­dup­ro­jek­ti rah­va­le pa­ku­ti tut­vu­mi­seks va­li­kut me­nüü roo­ga­dest.

Eha Paas kii­tis, et ko­ha­li­kust too­rai­nest val­mis­ta­tud toit oli vä­ga mait­sev: „Sai­me toi­du- ja emot­sioo­nie­la­mu­se.“

Ha­pu­tai­na ja muud töö­toad

Uue pro­jek­ti ka­vas on toi­du­kul­tuu­ri töö­tu­ba­de sa­ri, mi­da hak­kab lä­bi vii­ma Har­moo­ni­ku­mi pe­re­nai­ne Ene Lill. Kok­ku tu­leb küm­me töö­tu­ba. Esi­me­ne toi­mub 14. no­vemb­ril Rak­ve­res pa­ga­riä­ris Würts­pa­gar. Rää­gi­tak­se ha­pu­saia te­ge­mi­sest ja fer­men­tee­ri­tud toi­dust, koo­li­tab Würts­pa­ga­ri pe­re­nai­ne Ger­ri Stets. Det­semb­ri töö­toa tee­ma on jõu­lu­toi­dud.

Pro­jek­ti­ju­ht Eha Paa­s lau­sus, et ha­pu­tai­na töö­tu­ba osu­tus vä­ga po­pu­laar­seks ning re­gist­ree­ri­mi­ne on lõp­pe­nud: „Ehk saa­me se­da töö­tu­ba kor­ra­ta, sest osad soo­vi­jad jäid grupist väl­ja. Töö­toad on mõel­dud toi­du­toot­ja­te laie­ma­le rin­gi­le, mit­te ai­nult meie toi­dup­ro­jek­ti võr­gus­ti­ku se­nis­te­le liik­me­te­le. Kel hu­vi, soo­vi­ta­me jäl­gi­da Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ko­du­leh­te. Töö­tu­ba­de ees­märk on aru­ta­da meie piir­kon­na tä­nas­te toi­du­va­ja­dus­te üle ning ku­jun­da­da prak­ti­lis­te õp­pi­mis­te ja vest­lus­te tu­le­mu­se­na ühi­ne aru­saam meie toi­du­kul­tuu­rist. Sa­mu­ti hak­ka­me ot­si­ma uu­si äri­li­si la­hen­du­si, kui­das toit jõuaks pa­re­mi­ni tar­bi­ja­te­ni. Kind­las­ti oo­ta­me pro­jek­ti üri­tus­te­le osa­le­ma uu­si toot­jaid ja kut­su­me üles taot­le­ma oma too­de­te­le Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gist.“

Ta li­sas, et tu­le­kul on jõu­luaeg ning toi­dup­ro­jek­ti eest­ve­da­jad kut­su­vad üles te­ge­ma kin­ke, mis pa­ku­vad emot­sioo­ni või mait­set. Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­ti­ku liik­med pa­ku­vad õh­tu­söö­ke ja ko­ha­li­kust too­rai­nest val­mis­ta­tud too­teid. Toi­duet­te­võt­ja­te jõu­lu­pak­ku­mi­sed aval­da­tak­se ka ko­du­le­hel ko­ha­lik­toit.aren­dus­ko­da.ee.