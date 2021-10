Eel­mi­sest nä­da­last on Keh­ras lin­na kes­kel asu­va män­gu­väl­ja­ku kõr­val jõe ää­res ava­tud ma­dal­seik­lus­park. Puu­de va­hel on kol­mel eri ras­ku­sast­me­ga ra­jal kok­ku 17 at­rakt­sioo­ni – ta­sa­kaa­lu ja osa­vust proo­vi­le pa­ne­vad ro­ni­mis­ra­jad ja -sei­nad ning üle 35 meet­ri pik­ku­ne las­ku­mis­ra­da.

Seik­lus­par­gi ehi­tas 3Park Ees­ti OÜ ning see läks maks­ma 22 772,60 eu­rot. Sel­lest 14 980,95 eu­ro­ga toe­tas Ani­ja val­la­va­lit­su­se Lea­der prog­ram­mi esi­ta­tud pro­jek­ti kau­du PRIA.

„Esi­me­sed päe­vad on näi­da­nud, et hu­vi seik­lus­par­gi vas­tu on suur, lap­sed olid ko­he pä­rast koo­li­tun­de il­mast hoo­li­ma­ta seal tur­ni­mas, neid ei häi­ri­nud ka see, kui vih­ma la­dis­tas,“ üt­les Ani­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves.

Ta rää­kis, et esial­gu loo­de­ti seik­lus­ra­da val­mis saa­da sep­temb­ri al­gu­seks, kuid Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le esi­ta­tud pro­jek­ti ra­has­ta­mi­sot­sus tu­li juu­ni lõ­pus ning sel­leks ajaks oli ehi­ta­jal töö­de ajag­raa­fik ju­ba su­ve lõ­pu­ni pai­gas: „Su­ve­pe­rioo­dil on sel­le ka­su­ta­mi­ne kind­las­ti ti­he­dam, aga me ei soo­vi­nud ra­ja­mist jät­ta tu­le­vaks ke­va­deks. Siis oleks tul­nud ilm­selt võt­ta uued hin­na­pak­ku­mi­sed, ku­na ehi­tus­ma­ter­ja­lid pi­de­valt kal­li­ne­vad ning se­ni­se hin­na eest po­leks seik­lus­par­ki tõe­näo­li­selt enam saa­nud.“

Ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti sõ­nul on seik­lus­ra­da mõel­dud eel­kõi­ge koo­li­las­te­le, kuid ema­de-isa­de abi­ga saa­vad ra­ja ker­ge­mal osal ta­sa­kaa­lu ha­ka­ta har­ju­ta­ma ka väik­se­mad, ise­gi kol­meaas­ta­sed mu­di­la­sed.

