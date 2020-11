Ani­ja val­la­va­lit­sus koh­tus möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 28. ok­toob­ril Keh­ra kor­te­riü­his­tu­te juh­ti­de ja hal­du­ri­te­ga, et kü­si­da nen­de ar­va­must lin­na jäät­me­te sü­va­ma­hu­ti­te pai­gal­da­mi­se koh­ta.

„KI­Ki meet­mest ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se toe­ta­mi­seks on või­ma­lik saa­da toe­tust ka sü­va­ma­hu­ti­te pai­gal­da­mi­seks. Kuid seal on klau­sel, et pro­jek­ti­ga peab ole­ma hõi­va­tud val­dav osa jäät­me­te­ki­ta­ja­test. Kut­su­si­me kor­ter­ma­ja­de esin­da­jad kok­ku, et saa­da tea­da, kas kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud olek­sid sel­lest hu­vi­ta­tud,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Sü­va­ma­hu­ti­te pu­hul on prü­gi­kon­tei­ne­rist maa peal üks kol­man­dik, kaks kol­man­dik­ku on maa all. Sel­li­sed ma­hu­tid võ­ta­vad vä­hem ruu­mi. Ku­na jäät­med on maa all ja­he­das, ei hak­ka bio­la­gu­ne­vad jäät­med nii kii­res­ti rik­ne­ma ja hai­se­ma kui maa­peal­ses soo­jas ja päi­ke­se käes asu­va­tes kon­tei­ne­ri­tes: „Sü­va­ma­hu­tid või­vad ol­la iga ma­ja juu­res, kuid Keh­ras po­le see või­ma­lik, ku­na lin­nas on maa sees vä­ga pal­ju kom­mu­ni­kat­sioo­ne. See­tõt­tu ar­van, et üh­te ma­hu­ti­te komp­lek­ti võiks ka­su­ta­da 4-6 kor­ter­ma­ja. Ühes komp­lek­tis on ol­me­jäät­me­te, bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te, pa­be­ri-pa­pi ja pa­ken­di­kon­tei­ner, neid saab tel­li­da eri suu­ru­ses, vas­ta­valt va­ja­du­se­le.“

Koo­so­le­kul pa­ku­ti, et nõu­tud omao­sa­lu­se võiks ta­su­da oma­va­lit­sus. Val­la­va­nem lau­sus, et te­ma se­da ei pool­da, ku­na siis te­kib ka era­ma­ja­de oma­ni­kel sa­ma­su­gu­ne õi­gus­ta­tud oo­tus.

