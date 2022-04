Kehras pandi aastakümnete järel nurgakivi esimesele kortermajale

Viimati valmisid kortermajad Kehras üle 30 aasta tagasi.

Kolmapäeval, 30. märtsil asetati sümboolne nurgakivi Kehras Aia tänav 12 krundile kerkivale korterelamule. Esimene 15 korteriga elumaja, mille rajab Kehrasse OÜ Saaremaa Konverentsid, peab valmima järgmise aasta jaanuari lõpuks.

„See on justkui esimene pääsuke,“ märkis Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev. Nii tema kui vallavanem Riivo Noor nimetasid uuele elamule nurgakivi panekut ajalooliseks sündmuseks – viimati valmis uus kortermaja Kehras üle 30 aasta tagasi, 1991. aastal.

Pika vinnaga projekt

OÜ Saaremaa Konverentsid hakkas Kehrasse kortermajade rajamist kavandama 2018. aastal. Ettevõtte oli oksjonil ostnud riigilt Aia tänaval korter- ja eramajade vahel üle 6000 ruutmeetri maad ning tegi Anija vallavalitsusele taotluse algatada detailplaneering sinna kolme kortermaja ehitamiseks. Planeering kehtestati veebruaris 2019. Samal ajal projekteeriti ka elamuid, kolmekordsete 15korteriga majade projekti tegi Loft AB OÜ.

Anija vallavalitsus väljastas korterelamute rajamiseks ehitusloa2019. aasta suvel, kuid ehitama veel ei hakatud. Korterite ostuhuvi oli leige, kohalikud pidasid müügihindu kalliks, teistele ei tundnud Kehra elukohana piisavalt atraktiivne. Ehitamise ärgitamiseks andis Anija vallavolikogu 2020. aasta alguses vallavalitsusele loa broneerida esimeses majas 1toaline korter. Ka sellest polnud abi, lisaks tuli koroonakriis, mis tegi ettevaatlikuks nii kinnisvara arendajad kui ostjad. 2020. aasta suvel ütles OÜ Saaremaa Konverents omanik ja juht Tullio Liblik Sõnumitoojale, et Kehrasse kortermajade ehitamise plaanist ei ole loobutud, kuid vähemalt sügiseni on hoog maha võetud.

Esimest maja hakati ehitama hakati tänavu veebruaris, mil tulevast ehitusplatsi kattis 30-40 sentimeetri paksune lumi. Paar nädalat hiljem algas Ukrainas sõda.

„Olukord on päris keeruline, kolmandik töölistest läksid sõtta, ka materjalide hankimisega on nüüd tunduvalt raskem. Ajad on segased, aga tuleb kohaneda,“ lausus ehitaja, TeamRP OÜ juht Rauno Pikkor.

Loe pikemalt 6. aprilli Sõnumitoojast.