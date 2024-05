Möö­du­nud ree­del, 10. mail oli Keh­ra ko­gu­du­se­ma­jas Keh­ra kuns­ti­de­koo­li plaat­pil­lian­samb­li Xi­lo­fo­no plaa­di­esit­lus­kont­sert. CD-plaat „Üles, üles“, mil­lel on küm­me pa­la ala­tes Ees­ti rah­va­vii­si­dest ku­ni klas­si­ka ja ar­vu­ti­män­gu­muu­si­ka­ni, on Xi­lo­fo­no prae­gu­se põ­hi­koos­sei­su esi­me­ne. An­samb­lis­se kuu­lu­vad 6.-9. klas­si tüd­ru­kud, kes on kuns­ti­de­koo­lis Ül­le Raua käe all plaat­pil­le õp­pi­nud viis aas­tat: Aliis Puu­saar, Ami Laan­de, Eve­ly Un­ger, Kat­riin Olesk, Lii­si Han­nus, Ma­rian Tep­pan ja Mar­ta Ko­bo­ze­va. Suu­rem osa neist on õpin­gud kuns­ti­de­koo­lis ju­ba lõ­pe­ta­nud, kuid käi­vad seal kaks kor­da nä­da­las plaat­pil­lian­samb­li tun­di­des.

Tund ae­ga kest­nud plaa­di­esit­lus­kont­ser­dil esi­ta­ti nii plaa­dil kõ­la­vat muu­si­kat kui ka mõ­ned uue­mad lood an­samb­li re­per­tuaa­rist. Kont­ser­dil esi­ne­sid li­saks põ­hi­koos­sei­su­le ka kuns­ti­de­koo­li õpi­las­test an­samb­lid Xi­lo­fo­no Noo­red, keda ju­hen­dab sa­mu­ti Ül­le Raud, ning Xi­lo­fo­no Lap­sed, kel­le ju­hen­da­ja on Keh­ra kuns­ti­de­koo­li tei­ne plaat­pil­liõ­pe­ta­ja, Xi­lo­fo­no esi­me­ses koos­sei­sus män­gi­nud An­ni Ka­ru. Kont­ser­ti juh­tis Xi­lo­fo­no vi­list­la­ne, 16 aas­tat an­samb­lis män­gi­nud Kleer-Ke­ret Ta­li.

Ül­le Raud mee­nu­tas, et küm­me­kond ja vei­di roh­kem aas­tat ta­ga­si il­mus Xi­lo­fo­nol uus plaat lausa mit­mel aas­tal jär­jest. Nüüd on ol­nud pi­kem paus, eel­mi­ne plaat il­mus 2018. aas­tal. Ta üt­les, et jul­ges üle pi­ka aja plaa­di­teo et­te võt­ta, sest an­samb­li 2020. aas­tast koos män­giv põ­hi­koos­seis on jõud­nud sel­leks pii­sa­va­le ta­se­me­le.

„Iga plaat on ol­nud oma­näo­li­ne, ühel on ol­nud roh­kem klas­si­kat, ühel kõ­la­vad plaat­pil­lid koos teis­te pil­li­de­ga, meil on il­mu­nud ka eral­di jõu­lu­lau­lu­de plaat. Prae­gu­se koos­sei­su esi­me­se­le plaa­di­le va­li­si­me need lood, mis neil vä­ga häs­ti väl­ja tu­le­vad. Kok­ku on plaa­dil küm­me pa­la. Oleks või­nud veel roh­kem ol­la, kuid tei­sed lood pol­nud veel pii­sa­valt küp­sed,“ rää­kis ju­hen­da­ja.

Plaat sal­ves­ta­ti Keh­ra kuns­ti­de­koo­li plaat­pil­lik­las­sis möö­du­nud aas­ta au­gus­tis, he­li­režis­söör oli Ind­rek Agar.

Ül­le Raud kin­ni­tas, et on oma õpi­las­te­ga vä­ga ra­hul: „Ma ei ar­va­nud­ki, et sel­le koos­sei­su­ga üld­se plaa­di te­ge­mi­se­ni jõua­me. Ma ei us­ku­nud, et nad hak­ka­vad nii häs­ti män­gi­ma. Kuid tüdrukud olid tub­lid ja said lood sel­geks.“

Ka Keh­ra kuns­ti­de­koo­li di­rek­tor Ene Kerb kii­tis kont­ser­dil Xi­lo­fo­no prae­gu­se põ­hi­koos­sei­su kõr­get ta­set.

Ena­mas­ti on Xi­lo­fo­no plaa­did sal­ves­ta­tud en­da jaoks ning sõp­ra­de­le ja­ga­mi­seks-kin­ki­mi­seks, müü­dud on neid vaid esit­lus­kont­ser­ti­del. Ka ree­de­sel kont­ser­dil oli või­ma­lik plaa­ti os­ta. Kes veel uut plaa­ti soo­vib, saab se­da Keh­ra kuns­ti­de­koo­list.

Ees­tis ai­nu­laad­ne plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no on te­gut­se­nud 27 aas­tat. Kas­vas väl­ja sel­lest, kui an­samb­li asu­ta­ja Ül­le Raud alus­tas Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis Aust­rias õpi­tud Carl Orf­fi me­too­di­kal põ­hi­ne­vaid rüt­mi­ka­tun­de.