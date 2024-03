„Po­le vä­ga ta­va­li­ne, et üht ma­ja ava­tak­se kaks kor­da, aga sel­le ma­ja­ga on nii läi­nud,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor nel­ja­päe­val, 7. märt­sil Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia juur­de­e­hi­tu­se ava­mi­sel.

Kui las­teaia uus ma­ja roh­kem kui aas­ta ta­ga­si, det­semb­ris 2022, val­mis, oli sel­les ruu­me 7 rüh­ma­le. See­tõt­tu pai­gu­ta­ti kaks rüh­ma va­na hoo­ne ühek­sast rühmast esial­gu las­te­aia saa­li, mis on või­ma­lik va­he­sei­na­ga eral­da­da ka­heks eral­di ruu­miks. Nen­de ka­he rüh­ma jaoks ha­ka­ti ko­he pä­rast uue las­te­aia­ma­ja val­mi­mist ka­van­da­ma juur­dee­hi­tust.

Val­la­va­nem sel­gi­tas, et las­te­­ae­da ei ol­nud al­gu­ses või­ma­lik 9rüh­ma­li­se­na ehi­ta­da, sest Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se (RTK) nii­ni­me­ta­tud CO2 toe­tus­meet­mest „Ener­gia­tõ­hu­su­se ja taas­tu­ve­ner­gia ka­su­tu­se eden­da­mi­ne ava­li­ku sek­to­ri hoo­ne­tes“ sai toe­tust taot­le­da vaid sa­ma suu­re köe­ta­va pin­na­ga hoo­ne ehi­ta­mi­seks, nagu oli las­teaia lam­mu­ta­mi­se­le läi­nud va­nas ma­jas. See­tõt­tu ehi­ta­ti toe­tu­se kaas­a­bil las­teaed esial­gu 7rüh­ma­li­se­na. See läks maks­ma üle 3 mil­jo­ni eu­ro, mil­lest 1 026 000 eu­rot an­dis RTK.

Eel­mi­sel ke­vad-su­vel kor­ral­da­ti han­ge las­teaia juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­seks. Kui uue las­teaia ehi­tas OÜ Va­na­lin­na Ehi­tus, siis juur­dee­hi­tu­se han­kes­se te­gi sood­sai­ma pak­ku­mi­se OÜ Dan­vil­le. Juur­dee­hi­tu­se hind oli 643 700 eu­rot. Ehi­tus al­gas au­gus­tis ja lõp­pes tä­na­vu veeb­rua­ris, lap­sed said uu­tes­se rüh­ma­ruu­mi­des­se ko­li­da 29. veeb­rua­ril.

Häs­ti hoi­tud uus ma­ja

Juur­dee­hi­tu­se pi­du­lik ava­mi­ne oli las­teaia saa­lis, kus veet­sid ku­ni pä­ris oma rüh­ma­ruu­mi­de val­mi­mi­se­ni oma las­teaia­päe­vi Mõm­mi­ta­re ja Pää­su­ta­re rüh­ma­de lap­sed. Nad olid koos õpe­ta­ja­te­ga ka ava­peol ning lõi­ka­sid lä­bi süm­bool­se lin­di. Lin­ti hoid­sid val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, lin­ti lõi­ka­sid las­teaia õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Kat­rin Alt­se­pa ju­hen­da­mi­sel Tat­ja­na Zah­har­ko­va ja Ro­bin Ma­ke­jev Pää­su­ta­re ning Art­jom Žin­gel ja Ma­ria Bu­ga­je­va Mõm­mi­ta­re rüh­mast.

„Ani­ja val­la kõi­ge va­nem las­teaed asub kõi­ge uue­mas ma­jas,“ sõ­nas Jaa­nus Ka­lev ja rõõ­mus­tas, et juur­dee­hi­tu­se ava­mi­se­ga sai lik­vi­dee­ri­tud võlg, mis jäi las­teaia uue hoo­ne ava­mi­sest aas­ta ja kolm kuud ta­ga­si.

Ta mär­kis, et kui­gi ma­ja on lap­si täis, on see nii häs­ti hoi­tud, just­kui po­leks­ki roh­kem kui aas­ta las­teaia ka­su­ta­da ol­nud hoo­nes ke­da­gi sees tegutsenud, sein­tel ja põ­ran­da­tel po­le üht­ki krii­mu: „Imeks­pan­dav, kui­das te ole­te sel­le hoo­ne suut­nud nii kor­ras hoi­da, na­gu hoi­tak­se en­da ko­du. Kind­las­ti saab oma ko­du hoid­mi­ne väi­ke­se al­ge ka siit, sel­le ma­ja rüh­ma­de sein­te va­helt.“

Val­la­va­nem Rii­vo Noor, kes Las­te­ta­re uue ma­ja esi­me­sel ava­mi­sel pool­teist aas­tat ta­ga­si osa­le­da ei saa­nud, sest oli Co­vi­dis, tun­nis­tas: „Kui mõ­ned aas­tad ta­ga­si sel­gus, et Las­te­ta­re va­nast ma­jast enam as­ja ei saa ja tu­leb lam­mu­ta­da, olid meil pä­ris mõ­rud mõt­ted, et mis nüüd eda­si saab.“

Uue ma­ja val­mi­mi­se juu­res oli te­ma sõ­nul olu­li­ne ini­me­ne Rae val­la­va­nem Ma­dis Sa­rik, kel­lelt kü­si­ti nõu ja abi, sest Rae vald on vii­mas­tel aas­ta­tel ehi­ta­nud mi­tu uut las­teae­da: „Käi­si­me te­ma­ga Rae val­la ena­mi­kes las­teae­da­des, tut­vu­si­me nen­de plus­si­de-mii­nus­te­ga. Nii sün­dis ot­sus, et Las­te­ta­re­le tu­leb just sel­li­ne ma­ja. Mui­du­gi sai se­da na­tu­ke ko­han­da­tud mei­le so­bi­vaks. Nüüd on see meie val­la uh­kus ja pärl.“

Las­teaia­le juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­se eest tä­nas Rii­vo Noor val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga ehi­tus­fir­mat OÜ Dan­vil­le ning ehi­tus­jä­re­le­val­vet, Su­lev Puu­meist­rit osaü­hin­gust SKP Ehi­tus- ja Õi­gus­bü­roo.

Ta tä­nas ka las­teaia­pe­ret ning lau­sus: „Hoid­ke se­da ma­ja sa­ma häs­ti eda­si!“

Juur­dee­hi­tu­se­le saab juur­de ehi­ta­da

Ka­he­kord­se las­teaia juur­de­ehi­tus on ühe­kord­ne ja asub ma­ja park­la­pool­ses kül­jes. Kum­mal­gi rüh­mal on maj­ja eral­di sis­se­pääs. Kõi­ge­pealt on ka­he rüh­ma ühi­ne suur ko­ri­dor, ku­hu jäe­tak­se vä­lis­ja­la­nõud. Seal on ka kä­si­du­šid ja­la­nõu­de pe­se­mi­seks. Ko­ri­do­rist pää­seb mõlema rüh­ma­ruu­mi gar­de­roo­bidesse, kus on li­saks riie­te­hoiu­le ka riie­te kui­va­tus­ka­pid. Kum­ma­gi rüh­ma ka­su­ta­da on kaks ava­tud tu­ba – män­gu- ja puh­ke­ruum, mi­da on või­ma­lik lü­kand­us­te­ga üks­tei­sest eral­da­da, li­saks pe­su- ja tua­lett­ruum. Kor­ra­li­kud voo­did ja muu möö­bel too­di kaa­sa Las­te­ta­re va­nast ma­jast, uued on män­gu­tu­ba­des­se si­sus­ta­tud köö­gi­nur­gad – las­teaia va­nas hoo­nes pol­nud neid va­ja, sest seal käi­sid lap­sed söö­mas ühi­ses söök­las.

Kü­si­mu­se­le, kui­das nei­le uutes ruu­mi­des meel­dib, vas­ta­sid Pää­su­ta­re rüh­ma lap­sed koo­ris: „Häs­ti!“ Ka Mõm­mi­ta­re rühmas kin­ni­ta­ti sa­ma.

Pää­su­ta­re rüh­mas käib 19 koo­li­ee­li­kut ning Mõm­mi­ta­res, mis on kee­le­kümb­lus­rühm, 20 ve­ne ja uk­rai­na last. Las­te­ta­re las­teaia ühek­sas rüh­mas on kok­ku 147 last. Va­bu koh­ti veel on, aga kui las­te arv Keh­ra piir­kon­nas hak­kab kas­va­ma, on val­la­va­ne­ma sõ­nul ka juur­de­­ehi­tu­se­le või­ma­lik pea­le ehi­ta­da tei­ne kor­rus, ku­hu saab sa­mu­ti te­ha ka­he rüh­ma ruu­mid.