„Kui siia­ni sai Las­te­ta­re las­teaia­pe­re öel­da, et on Ani­ja val­la kõi­ge va­ne­mas las­teaias, siis nüüd või­te ol­la uh­ked, et asu­te val­la kõi­ge uue­mas las­teaias. See ma­ja on tei­le ilus jõu­lu­kink,“ sõ­nas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev es­mas­päe­val, 19. det­semb­ril, kui Keh­ras Kes­ku­se tä­na­val ava­ti pi­du­li­kult Las­te­ta­re las­teaia uus ma­ja.

Vo­li­ko­gu esi­mees ni­me­tas se­da päe­va nii Keh­ra lin­na kui ko­gu Ani­ja val­la jaoks eri­li­seks, sest vii­ma­ti ehi­tas ko­ha­lik oma­va­lit­sus uue hoo­ne 18 aas­tat ta­ga­si, kui ava­ti Keh­ra spor­di­hoo­ne. Küll aga on va­he­peal­se­tel aas­ta­tel Keh­ras ja Ala­ve­res koo­le ja las­teae­du re­no­vee­ri­tud, tu­le­val aas­tal soo­vi­tak­se re­no­vee­ri­ma ha­ka­ta Aeg­vii­du las­teae­da. Äs­ja ­val­mi­nud Las­te­ta­re las­teaia­le on järg­mi­sel aas­tal ka­vas juur­de ehi­ta­da ruu­mid veel ka­he rüh­ma ava­mi­seks.

17. veeb­rua­ril, kui Las­te­ta­re uus ma­ja sai nur­ga­ki­vi, kut­sus Jaa­nus Ka­lev hoid­ma pöialt, et krii­si­de­le, mis on meid jär­jest ta­ba­nud, ei tu­leks veel üht juur­de ning ehi­ta­ja saab ma­ja sü­gi­seks val­mis. Nä­dal ae­ga hil­jem al­gas Uk­rai­nas sõ­da. Las­teae­da ehi­ta­nud Va­na­lin­na Ehi­tu­se ju­ha­tu­se esi­mees Kai­dur Kar­ba tõ­des, et Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo te­ge­mi­sel, mis oli et­te­võt­te jaoks esi­me­ne koos­töö Ani­ja val­la­ga, suu­de­ti va­na hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se­ga kaas­ne­vaid kee­ru­ku­si et­te pla­nee­ri­da, Las­te­ta­re ehi­ta­mi­se­ga kaas­ne­vaid prob­lee­me – mee­le­tut hin­na­tõu­su ning ehi­tus­ma­ter­ja­li­de tar­ne­ras­ku­si – et­te nä­ha ei osa­tud. See te­gi te­ma hin­nan­gul ehi­ta­mi­se üli­kee­ru­li­seks. Ka le­pin­gus fik­see­ri­tud val­mi­mis­täh­taeg 5. ok­too­ber ve­nis ka­he kuu võr­ra pi­ke­maks.

