Keh­ras prae­gu­sel tu­ru­plat­sil ala­li­selt kaup­le­vad viis müü­jat te­gid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu­le ühis­pöör­du­mi­se, mil­les and­sid tea­da, et on seal 25 aas­tat te­gut­se­nud ning po­le nõus se­ni­sest kaup­le­mis­ko­hast ka tu­ru val­mi­mi­sel lah­ku­ma. Nad tea­ta­sid, et ühe müü­gi­kios­ki oma­nik Rai­vo Kon­tus sai aas­taid ta­ga­si ad­vo­kaa­di­bü­roolt hin­nan­gu, et prae­gu­sed tu­ru­kios­kid on sea­dus­li­kud ehi­ti­sed. Ani­ja val­la­va­lit­sus an­dis nei­le 2005. aas­tal täh­ta­ja­tud te­gut­se­mi­sa­jad ning Keh­ra tu­rup­lat­sil te­gut­se­vad müü­gi­kios­kid on põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­ti tun­nus­ta­tud kaup­lu­sed. Al­la­kir­ju­ta­nud kü­si­sid, mil­lis­tel ju­rii­di­lis­tel alus­tel peak­sid oma te­ge­vu­se prae­gus­tes kios­ki­tes lõ­pe­ta­ma, mis tin­gi­mus­tel saak­sid seal jät­ka­ta või mil­lis­tel tin­gi­mus­tel peak­sid alus­ta­ma uues asu­ko­has.

Pöör­du­mi­se­le oli li­sa­tud Rai­vo Kon­tu­se 28. veeb­rua­ril val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud sei­su­ko­had Keh­ra tu­ru tu­le­vi­kust. Sel­les kir­ju­tas ta, et tu­ru­kios­kid ei ole tei­sal­da­ta­vad ehi­ti­sed, ku­na neid ei saa inim­jõul üm­ber pai­gu­ta­da. Ta mär­kis, uue tu­ru võiks te­ha, et ko­ha­li­kel ini­mes­tel oleks või­ma­lik müüa oma aia­saa­du­si ja val­lae­la­ni­kel roh­kem va­li­ku­või­ma­lu­si toi­du­kau­pa­de­ga kaup­le­mi­seks, kuid pa­lus prae­gu­se tu­rup­lat­si kios­ki­te oma­ni­kel las­ta jät­ka­ta se­ni­ses asu­ko­has. Rai­vo Kon­tus tea­tas ka, et kui te­ma 25 aas­tat kest­nud kau­ban­dus­lik­ku te­ge­vust tal­le kuu­lu­vas kios­kis ta­he­tak­se lõ­pe­ta­da, on sun­ni­tud oma õi­gus­te kait­seks esi­ta­ma ha­gi koh­tus­se.

Kir­jad vallavo­li­ko­gu­le edas­ta­nud Peep Kask soo­vis vo­li­ko­gu is­tun­gil saa­da üle­vaa­det ka­van­da­ta­vast tu­rust. Ta kü­sis, kust pä­ri­neb val­la­va­ne­ma in­fo, et ena­mik prae­gus­test kaup­le­ja­test on nõus mi­ne­ma uue­le tu­ru­le, kes ja mis tin­gi­mus­tel saa­vad uuel tu­rul kau­ban­dus­pin­da ren­ti­da, kes hak­kab kat­ma jooks­vaid ku­lu­sid.

Tu­ru­kios­kid on ehi­ti­se­na sea­dus­ta­ma­ta

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas möö­du­nud nel­ja­päe­val, 22. ap­ril­lil vo­li­ko­gu is­tun­gil, et aas­taid ta­ga­si on Keh­ra tu­ru­plat­si ühe müü­gi­kios­ki oma­nik Rai­vo Kon­tus tões­ti tel­li­nud ad­vo­kaa­di­bü­roolt hin­nan­gu, kas te­ma kiosk on ehi­tus­sea­dus­ti­ku mõt­tes ehi­tis ja tu­leks kan­da ehi­tus­re­gist­ris­se. Ani­ja val­la­va­lit­sus­se jõu­dis hin­nang 20. sep­temb­ril 2015. Sa­ma aas­ta 26. no­vemb­ril esi­tas Rai­vo Kon­tus val­la­va­lit­su­se­le ka­su­tus­tea­ti­se, mil­le jär­gi te­gi val­la­va­lit­sus kor­ral­du­se ka­su­tus­tea­ti­se juur­de täien­da­va­te nõue­te and­mi­se koh­ta. Rai­vo Kon­tust ko­hus­ta­ti esi­ta­ma ehi­ti­se alu­seks ol­nud ehi­tusp­ro­jek­ti või tel­li­ma ehi­ti­se au­di­ti, esi­ta­ma elekt­ri­pai­gal­da­mi­se kont­roll­mõõ­dis­ta­mi­se aruan­de või au­di­ti nõue­te­ko­ha­su­se tun­nis­tu­se ning ku­na kios­kia­lu­ne maa kuu­lub Ani­ja val­la­le, sõl­mi­ma maao­ma­ni­ku­ga as­jaõi­gus­le­ping hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­seks.

„Mei­le tea­dao­le­valt ei ole Rai­vo Kon­tus esi­ta­nud üh­te­gi do­ku­men­ti, et neid ehi­ti­si sea­dus­ta­da. See­tõt­tu ei ole ka te­ma ehi­tist sea­dus­ta­tud ega sõl­mi­tud val­la­ga hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gut,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et ve­te­ri­naar- ja toi­dua­met on and­nud Rai­vo Kon­tu­se­le õi­gu­se toi­duai­ne­te­ga kau­bel­da, kuid see ei sea­dus­ta tal­le kuu­lu­va kios­ki ole­ma­so­lu val­la kin­nis­tul, mis te­ge­li­kult on trans­por­di­maa.

Loe pikemalt 28. aprilli Sõnumitoojast.