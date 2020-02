Lau­päe­val, 1. veeb­rua­ril ava­ti Keh­ras pi­du­li­kult Ani­ja val­la jäät­me­jaam, mis val­mis küll ju­ba ok­toob­ris, kuid te­gut­se­mi­seks va­ja­li­ku loa sai kesk­kon­naa­me­tist al­les jaa­nua­ri lõ­pus.

Jäät­me­jaa­ma ava­mi­se­le oli tul­nud um­bes 30 ini­mest, süm­bool­set lin­ti hoid­sid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ning jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­ri, val­la­le kuu­lu­va OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö, lin­di lõi­kas lä­bi Ani­ja Eit ehk Mar­git Aas­maa. Ani­ja Eit tõi jäät­me­jaa­ma esi­me­se ko­ti­täie prü­gi, tal oli ära an­da pe­nop­las­ti, va­na vee­kee­du­kann ning päi­ke­se­pa­ta­rei­de­ga õue­val­gus­ti, jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­ri abi­ga sai iga asi õi­ges­se kon­tei­ne­ris­se.

Val­la­va­nem ja Vel­ko AV juht aval­da­sid loo­tust, et edas­pi­di on Ani­ja val­la met­sad puh­ta­mad ja prü­gi­kas­ti­de üm­ber ei te­ki enam prü­gi­kuh­ja­sid, ku­na kõik eba­va­ja­lik tuuak­se jäät­me­jaa­ma ning osa lä­heb sealt eda­si üm­ber­tööt­lus­se ja hil­jem taas­ka­su­tus­se. Ka jäät­me­jaa­ma ava­mi­sel ei ka­su­ta­tud ühe­kord­seid nõu­sid, mõ­ned kü­la­li­sed jär­gi­sid üles­kut­set ja tu­lid oma kruu­si­ga, teis­te jaoks lae­na­ti need Keh­ra ai­dast. Erik Jü­riöö oli et­te val­mis­ta­nud prü­gi­tee­ma­li­se vik­to­rii­ni, mil­le au­hind on 50 eu­rot jäät­me­jaa­ma kre­dii­ti. Pa­ri­mad vas­ta­jad olid Ind­rek Sepp ja Kers­ti Kli­men­ko.

