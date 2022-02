Kehra 90aastane raamatukogu ootab sünnipäeval külla

Kehra raamatukogu tähistab reedel, 18. veebruaril 90. sünnipäeva. Raamatukogu külastajaile on sel puhul kaetud kohvilaud, vaadata saab pildinäitust raamatukogu ajaloost.

Raamatukogu asutamiseks Kehras loetakse 18. veebruari 1932, mil kogu võeti Anija valla avalike raamatukogude võrku. Esimene asukoht oli Kehra toonases koolimajas, raudteeülekäigu juurest tehase poole minnes paremat kätt kohas, kus veel hiljaaegu oli bussipeatus. Raamatukogu juhatajaks määrati algkooli juhataja Maria Ehrenbusch. Esialgu oli kogus 53 raamatut. 1941. aastal, kui hoones asus vallamaja, pandi see sõjategevuse käigus põlema ning hävis ka raamatukogu koos rohkem kui kõigi 600 raamatuga.

90 aasta jooksul on Kehra raamatukogu asunud mitmetes kohtades nii põhja kui lõunapool raudteed, ka kooli ja vallavalitsusega ühe katuse all. Kõige kauem asus keskusest teisel pool raudteed aadressil Anija maantee 8. Seal laenutati raamatuid aastatel 1961-1993.

„Raamatukogu käes oli alumine korrus, üleval olid korterid. Suur ruumipuudus, ahjuküte. Pärast jõulupühi läksime tööle, majas oli 2 kraadi sooja,“ meenutab Aita Tammeorg, kes alustas lugemissaali töötajana ning on olnud ka raamatukogu juhataja.

Anija maanteelt kolis raamatukogu lasteaias vabanenud ruumidesse Laste tänaval. Praeguses asukohas Anija vallamaja esimesel korrusel, kus enne seda tegutses noortekeskus, on raamatukogu 2013. aasta sügisest.

Aita Tammeorul on tänavune 45. tööaasta. Nii talle, kui Kaire Kroonile on Kehra raamatukogu olnud esimene ja ainus töökoht, Kaire Kroon on Kehras raamatuid laenutanud 30 aastat. Aita Tammeorg meenutab, et teda kutsus tööle raamatukogu kauaaegne juhataja Endla Karu, sest oli raamatukogu külastaja olnud juba väikese tüdrukuna.

Ka Kaire Kroon hakkas lugemas-laenutamas käima lapsena ning kutsuti tööle aasta pärast keskkooli lõpetamist: „Ma ei osanud sellest mõeldagi, kogu aeg olid raamatukogus samad inimesed tööl, mul oli ettekujutus, et nad on seal igavesed.“

Kehra raamatukogu kolmas töötaja, direktor Anneli Allikas on tööl möödunud sügisest, endine direktor Tiina Nõlvak jäi pensionile.

Kehra raamatukogus on 45 000 raamatut ja ligi 1100 lugejat. Ka praeguses kohas, kus on üle 300 ruutmeetri pinda, on jäänud kitsaks, ruumikitsikuse leevendamiseks on saadud vallamaja kolmandal korrusel Velko AVlt kasutada üks tuba. Töötajad tõdevad, et ürituste korraldamiseks on ruumi vähe, ka lastega on võimalik teha lugemistunde, kuid mitte käelisi tegevusi. Küll aga on raamatukogus regulaarselt foto- ja kunstinäitused.

Anneli Allikas: „Tänavu külastajad näitusi mitte üksnes vaadata, vaid osaleda ka nendega seotud tegevustes. Praegusel loodusfotode näitusel saab valida lemmikpildi, järgmisel näituse arvata, kes või mis on pildil ning vastus vihje põhjal raamatukogust leida.“

Kümme aastat tagasi sai Kehra raamatukogust Anija valla keskraamatukogu, selle harukogud on Alaveres ja Anijal.