Kampaania ajal registreeris Anija valda 74 ja Raasiku valda 30 inimest

Anija vallas on elanike arv kasvanud statistikaameti andmetel aastaga 27, Raasiku vallas 55, Kuusalu vallas 14, Loksal vähenenud 29 inimese võrra.

Möödunud aasta lõpus korraldasid Anija ja Raasiku vallavalitsus taas kodanikukampaania, et kutsuda neis valdades elavad, kuid mujale sisse kirjutatud inimesed end ka rahvastikuregistris registreerima koduvalla elanikeks. Omavalitsuse aastane tulubaas sõltub otseselt sellest, kui palju on tal kodanikke – valla- või linnaeelarvesse antakse 11,96 protsenti tulumaksu igalt maksumaksjalt, kes on eelmise aasta 31. detsembri seisuga sinna omavalitsusse registreeritud.

Kui „kuldse ringi“ ehk Tallinna lähiümbruse valdade elanike arv kasvab pidevalt, siis pealinnast pisut kaugemal asuvate valdade-linnade elanike arv Harjumaal enamasti mitte. Ühe põhjusena on nimetatud Tallinnas linlastele kehtivat tasuta ühistransporti – just selle tõttu eelistavad paljud pealinnas tööl käivad harjumaalased olla endiselt Tallinna linna kodanikud. Eelmise aasta 2. jaanuaril „kaotasid“ omavalitsused kodanikke ka seetõttu, et nende elanike hulgast arvestati maha isikud, kelle elukoht oli rahvastikuregistris märgitud vaid kohaliku omavalitsuse täpsusega. Anija vald jäi siis ilma 83, Kuusalu 77, Raasiku 47 ja Loksa linn 48 kodanikust. Pärast seda oli Anija vallas statistikaameti andmetele tuginedes 6208, Kuusalu vallas 6444, Raasiku vallas 5018 ja Loksa linnas 2633 registreeritud elanikku.

