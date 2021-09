Aru­kü­la spor­dik­lu­bi 2009 ja hil­jem sün­di­nud poi­sid võit­sid nä­da­la­va­he­tu­sel ko­du­saa­lis Ees­ti ka­ri­ka.

Võõ­rus­ta­jad alis­ta­sid fi­naa­lis Põl­va kä­si­pal­lik­lu­bi/Põl­va spor­dik­lu­bi ühis­võist­kon­na 20:9. Ka üle­jää­nud viis või­tu olid üle­kaa­lu­kad.

Tree­ner And­rus Ro­gen­baum tõi edu alu­se­na esi­le jär­je­pi­de­va har­ju­ta­mi­se. Tal­vel, kui ühist­ree­nin­gud olid spor­di­hoo­nes ko­roo­na­vii­ru­se pii­ran­gu­te tõt­tu kee­la­tud, män­gi­ti õues jää­ho­kit ja lu­mes jalg­pal­li. Ke­va­del jät­ka­ti ühi­seid pal­lit­ree­nin­guid, su­vel ko­gu­ti sit­kust Kää­ri­kul.

„Täh­tis oli koos käia, ras­ke on sel­les va­nu­ses pois­se grup­pi ta­ga­si saa­da, kui tree­ni­mi­se har­ju­mus nõr­ge­neb või kaob. Olu­li­ne on ka lap­se­va­ne­ma­te osa pois­te ut­si­ta­ja­te­na,” rää­kis Andrus Ro­gen­baum.

Aru­kü­la SK pois­test sai Uku Kor­jus tur­nii­ri pa­ri­ma män­gi­ja ja Sten-Mikk Jür­gen­son pa­ri­ma vä­ra­va­va­hi au­hin­na.

Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel jät­sid Ees­ti ka­ri­ka ko­ju B-klas­sis ehk 2005. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud Aru­kü­la SK/Mist­ra neiud. Tree­ner And­rus Ro­ge­na­bum rää­kis, et ka tüd­ru­kud har­ju­ta­sid su­vest saa­dik püüd­li­kult, in­du li­sas ot­sus ha­ka­ta osa­le­ma esi­mest hooae­ga Ees­ti meist­ri­lii­gas. Tur­nii­ri pa­rim vä­ra­va­vaht oli võt­ja­te oma, Anas­ta­sia Pav­lo­va.

Noor­mees­te B-klas­si Ees­ti ka­ri­ka või­tis HC Keh­ra. Ta­sa­vä­gi­ses esi­ko­ha­heit­lu­ses alis­ta­ti 17:16 Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia. Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Al­var Soik­ka HC Keh­rast.

Tree­ner Ja­nar Mä­gi sõ­nul oli ees­märk jõu­da fi­naa­li, esi­ko­ha­män­gust tu­li rõõ­mu tun­da: „Al­va­ril fi­naal kõi­ge pa­re­mi­ni ei õn­nes­tu­nud, vas­tas­te kait­se võt­tis te­da hoo­le­ga kin­ni. Siis tõu­sis rün­na­kul esi­le Kris­to­fer Lie­de­mann, kait­sesid vä­ga häs­ti Os­kar Luks ja Mih­kel Parm. La­si­me en­da­le vi­sa­ta kõi­ge vä­hem vä­ra­vaid, sa­mas oli­me häs­ti re­sul­ta­tiiv­sed.”

D-klas­sis said kol­man­da ko­ha Mart Raud­se­pa hoo­le-a­lu­sed, HC Keh­ra poi­sid.