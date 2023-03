„Miks Kuu­sa­lus on ha­ka­tud pro­jek­tee­ri­ma nii, et ni­me­kir­jas on pal­jud ko­had, ku­hu ei soo­vi­ta kii­re in­ter­ne­ti ühen­dust, aga väl­jas need, kes ta­ha­vad? Tun­dub ra­ha rais­ka­mi­se­na. Kas po­leks mõist­li­ku­mat la­hen­dust – et pro­jekt oleks soo­vi­põ­hi­ne?“ kü­sis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Kris­to Pa­lu nel­ja­päe­va, 16. märt­si õh­tul Kuu­sa­lu val­la­ma­jas toi­mu­nud in­fo­päe­val.

Koo­so­le­kul in­ter­ne­ti va­hen­du­sel osa­le­nud Rai­go Il­ling, ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi si­deo­sa­kon­na nõu­nik, vas­tas, et te­gu on Eu­roo­pa Lii­du reeg­li­ga rii­gia­bi and­mi­se koh­ta: „Prae­gu ka­van­da­tak­se Kuu­sa­lus kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu ehi­ta­mist kol­man­da meet­me ra­has­tu­se­ga, mil­le et­te­val­mis­ta­mi­sel oli nõue, et nii-öel­da val­geks alaks ehk abi­kõl­b­li­keks koh­ta­deks loe­tak­se kin­nis­tud, kus ei ole ühen­dust al­la­laa­di­mis­kii­ru­se­ga ku­ni 30 me­ga­bit­ti se­kun­dis ehk po­le va­nu vask­kaab­leid. Ko­roo­na-aeg muu­tis se­da reeg­lit, nüüd on Eu­roo­pa Lii­dus abi­kõl­bu­li­kud kõik aad­res­sid, kus al­la­laa­di­mis­kii­rus on väik­sem kui 100 me­ga­bit­ti se­kun­dis. Järg­mis­te toe­tus­meet­me­te pu­hul pro­jek­tee­ri­tak­se uue reeg­li jär­gi, aga käi­ma­so­le­va­te ja ju­ba ala­nud ehi­tus­te osas po­le lu­ba­tud. Eu­roo­pa Rii­gi ree­gel ei ar­ves­ta lii­tu­mis­soo­vi­jaid, vaid val­geid ala­sid, kus ühen­dus puu­dub. Kuu­sa­lu ale­vi­kus jää­vad väl­ja kor­ter­ma­jad ja osad era­ma­jad. Kes prae­gu plaa­nist väl­jas, nei­le saab ühen­dust ehi­ta­ma ha­ka­ta järg­mi­se meet­me toe­tu­se abil.“

Kuu­sa­lu ale­vi­kus era­ma­ja­de piir­kon­nas val­gus­kaab­lil toi­mi­vat kii­ret in­ter­ne­ti­võr­ku ehi­ta­ma asu­va Ci­ty­net OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ko Nep­pi tõ­des, et prae­gu jäe­tak­se see­tõt­tu Kuu­sa­lu ale­vi­kus lai­ri­ba­võr­gu ehi­tu­sest era­ma­ju väl­ja tä­na­va­te kau­pa või ha­ka­tak­se ehi­ta­ma osa­li­selt. Il­ma rii­gia­bi­ta mak­sab ühen­du­se ra­ja­mi­ne seal aad­res­si koh­ta 1500-2000 eu­rot. Rii­gia­bi­ga ehi­tu­se kor­ral on kin­nis­tu lii­tu­mis­ta­su 200 eu­rot. Riik mak­sab fir­ma­le ehi­tus­toe­tust lii­tu­mis­või­ma­lu­se, mit­te lii­tu­ja eest.

Meet­me 1 toel Ene­fit Con­nect OÜ ra­ja­tud ja ra­ja­ta­vad lii­tu­mis­ko­had

Kuu­sa­lu val­las on 690 lii­tu­mis­koh­ta: Ju­min­dal 33, Ka­ber­las 24, Kiius 59, Kiiu-Aab­las 16, Kol­ga-Aab­las 57, Pu­di­sool 25, Pä­ris­peal 43, Suur­peal 169, Tur­bu­nee­mes 52, Uu­ris 24, Val­ge­jõel 30, Vi­ha­soos 57, Vii­nis­tul 91.

Aas­tal 2023 on plaanis rajada 592 lii­tu­mis­koh­ta: Ha­ras 29, Ka­sis­peal 58, Kol­gas 58, Kuu­sa­lu külas 8 (Käli), Pe­das­peal 42, Sal­mis­tul 240, Va­has­tul 154.

Ani­ja val­las on 430 lii­tu­mis­koh­ta: Aeg­vii­dus 166, Keh­ras 183, Pil­la­pa­lus 6, Sood­las 17, Voo­sel 58.

Aas­tal 2023 ra­ja­tak­se 275 lii­tu­mis­koh­ta Vi­ki­pa­lus.

Meet­me 3 toel ra­ja­ta­vad lii­tu­mis­ko­had

Kuu­sa­lu ale­vi­kus pro­jek­tee­rib ja ehi­tab era­ma­ja­de piir­kon­nas Ci­ty­net OÜ. Kuu­sa­lu kü­las pro­jek­tee­rib ja ehi­tab Red­net OÜ – Ri­hu­mäel spor­di­kes­kus, staa­dion ja üm­ber­kaud­sed ela­mud ning Tar­va põik, Tar­va tee, Va­na-Nar­va mnt.

Raa­si­ku ale­vi­kus pro­jek­tee­rib ja ehi­tab Red­net OÜ – Ki­ri­ku­mõi­sa tee, Koo­li ja Nur­ga ala­jaam, Koi­du, Nur­me, Ok­ka, Pae, Pa­ju, Saa­re tä­nav, Tal­lin­na mnt, Tee­meist­ri, Te­ha­se põik, Te­ha­se tee, Tul­bi tä­nav ja Jä­ga­la mnt.

Ani­ja val­da ehi­ta­mi­seks taot­lu­si see­kord ei esi­ta­tud.

