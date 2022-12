Ha­ri­dus- ja noor­tea­met ava­li­kus­tas möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val güm­naa­siu­mi­te tä­na­vus­te lõ­pe­ta­ja­te rii­giek­sa­mi­te tu­le­mu­sed. Aja­le­hed Pos­ti­mees ja Õh­tu­leht koos­ta­sid nen­de põh­jal taas koo­li­de ede­ta­be­lid. Ka­hel va­ra­se­mal õp­peaas­tal oli rii­giek­sa­mi­te soo­ri­ta­mi­ne Co­vi­di tõt­tu va­ba­taht­lik. Tä­na­vu ke­va­del 12. klas­si lõ­pe­ta­nu­tel oli ees­ti kee­le või ees­ti keel tei­se kee­le­na, ma­te­maa­ti­ka ja võõr­kee­le rii­giek­sam taas ko­hus­tus­lik.

Ma­te­maa­ti­kas said õpi­la­sed ka see­kord va­li­da laia ja kit­sa kur­su­se alu­sel koos­ta­tud rii­giek­sa­mi. Ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi pu­hul oli sa­mu­ti või­ma­lus va­li­da liht­sam ta­se või kee­ru­kam rah­vus­va­he­li­ne Camb­rid­ge Ad­van­ced C1 ta­se.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­sid tä­na­vu 23, Keh­ra güm­naa­siu­mi 9 ning Lok­sa güm­naa­siu­mi 22 õpi­last.

Ida-Har­ju koo­li­dest oli eel­mi­sel aas­tal Pos­ti­me­he koos­ta­tud üld­ta­be­lis mul­lu ain­sa­na Kuu­sa­lu kesk­kool – ma­te­maa­ti­ka, ees­ti kee­le ja ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi­te kesk­mi­seks punk­ti­sum­maks saa­di siis 187,9, mis an­dis 39. ko­ha.

Tä­na­vu on Kuu­sa­lu kesk­kool üld­ta­be­lis 174,5 punk­ti­ga 35. ko­hal: ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi kesk­mi­ne tu­le­mus on 61,1 punk­ti, ees­ti kee­le rii­giek­sa­mi kesk­mi­ne tu­le­mus 61,6 punk­ti, ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi kesk­mi­ne 51,8 punk­ti. Kok­ku on üld­ta­be­lis 137 koo­li.

Lok­sa güm­naa­sium on üld­ta­be­lis 157,4 punk­ti­ga 53. ko­hal: ma­te­maa­ti­ka 59 punk­ti, ees­ti keel 69,9 punk­ti, ing­li­se keel 28,5 punk­ti.

Keh­ra güm­naa­sium on 104,1 punk­ti­ga üld­ta­be­lis 104. ko­hal ma­te­maa­ti­ka 32,8 p, ees­ti keel 60,1 p, ing­li­se keel 11,2 p.

Loe tulemustest õppeainete kaupa ja koolijuhtide kommentaare 30. novembri Sõnumitoojast.