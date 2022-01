Heategevusliku aktsiooniga kingiti koogid Raasiku valla 29 eakale

Enne jõulupühi korraldas Raasiku vallavalitsus neljandat korda heategevusliku aktsiooni ning kutsus inimesi üles valmistama üksi elavatele eakatele pühadeks kooke ja muid maiustusi, oodatud olid ka soolased suupisted ja puuviljad. Valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja ütles, et kampaania läks väga hästi, eakate jaoks toodi nii maiustusi ja küpsetisi, kuid ka heeringat ning omatehtud pajalappe ja sokke. Valla sotsiaaltöötajad komplekteerisid need karpidesse. „Noored tegid iga kingi juurde jõulukaardi, saime viia ilusad pakid 29 üksi elavale eakale inimesele,“ lausus ta. Juta Asuja sõnul oli aktsioonis osalejate hulgas neid, kes on magusaid ja soolaseid küpsetisi toonud ka varasematel aastatel: „Kuid igal aastal on ka mõned uued toetajad. Oleme neile kõigile väga tänulikud, et aitasid eakatele jõulurõõmu tuua.“