Ree­del, 2. det­semb­ril toi­mu­sid Kei­la uju­las Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed võist­lu­sed uju­mi­ses, kus Kuu­sa­lu kesk­kool saa­vu­tas seits­me koo­li hul­gas kok­ku­võt­tes tei­se ko­ha.

Oma va­nu­sek­las­sis saa­vu­ta­ti võist­kond­li­kult üks esi­me­ne koht, kolm teist koh­ta ja kolm kol­man­dat koh­ta.

10.-12. klas­si noor­mees­te ar­ves­tu­ses või­tis esi­me­se ko­ha Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond­koos­sei­sus Mikk Kir­si­maa, Ar­ti Hein­maa, Ats Soo­sa­lu­ ja Kaa­rel Prii­linn.

Tei­se ko­ha tõid Kuu­sa­lu koo­li­le 6.-7. klas­si tüd­ru­kud Kir­ke Klem­mer, An­na­bel Haa­vel, Liis Ma­rii Koe­mets ja Lee­let Tum­me­leht, 6.-7. klassi poisid Se­bas­tian Id­nurm, Maik Hein­rich Mai­berg, Karl-Se­bas­tian Aun ja Mar­kus Loo ning 8.-9. klas­si neiud Jas­min Roo­pa, Jo­han­na Lee Ee­rik­soo, Ma­ri­liis Tiits ja Li­set­te Tiits.

Kol­man­da ko­ha saa­vu­ta­sid ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te ar­ves­tu­ses Tee­le El­ler­maa, Ara­bel­la Kir­si­maa, Kät­rin Ti­ker­puu ja Sand­ra Soots, ku­ni 5. klas­si pois­te ar­ves­tu­ses Ric­hard Ki­vi­rand, Si­mon Id­nurm, Ro­bin Mis­kon ­ja Ras­mus Peen­sa­lu, ning 10.-12. klas­si nei­du­de ar­ves­tu­ses Lau­ra Mu­rel, Ker­tu Sei­no­ja, Jo­han­na Peen­sa­lu ja Ma­riel­la Soom.

Koo­li esin­da­sid ka Kas­par Klem­mer, Ri­hard Soom, Her­len Ka­jo ja Mar­kus Koe­mets.

Õpi­la­si saa­tis Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja Ind­rek Sei Uju­mis­koo­li tree­ner Ma­ria Trei, kes tun­neb rõõ­mu õpi­las­te saa­vu­tu­se üle: „Oli hea tun­ne osa­le­da võist­lus­tel las­te­ga, kes os­ka­vad koo­li esin­da­da ja tun­ne­vad rõõ­mu võist­le­mi­sest. Suur tä­nu kõi­gi­le osa­le­ja­te­le!”

Ta li­sab, et paljud koo­li esin­da­nud õpi­las­test tree­ni­vad Ind­rek Sei Uju­mis­koo­lis Ma­rian­ne Sei­ma­ni käe all, osad neist on aga ainult koo­liu­ju­mi­se taus­ta­ga.