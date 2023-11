Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Kris­ti­na Kal­las kü­las­tas tei­si­päe­val, 31. ok­toob­ril Lok­sa güm­naa­siu­mi ja lin­na­va­lit­sust. Te­da hu­vi­tas, kui­das on kaks­keel­ses koo­lis üle min­dud ees­ti­keel­se­le ha­ri­du­se­le. Lok­sa koo­lis on ve­ne või muu ema­kee­le­ga algk­las­si­lap­sed jõud­nud kee­le­kümb­lusk­las­si­des ku­ni nel­jan­da klas­si­ni. Põ­hi­koo­li klas­si­des ning 11. ja 12. klas­sis õpi­tak­se 60 prot­sen­ti õp­peai­ne­test ees­ti ja 40 prot­sen­ti ve­ne kee­les, güm­naa­siu­mio­sa 10. klas­sil on käe­so­le­val õp­peaas­tal ai­nult ees­ti­keel­sed tun­nid. Koo­li di­rek­tor Ar­go Aug rää­kis, et mi­nis­ter koh­tus õpe­ta­ja­te­ga, kes õpe­ta­vad ve­ne ja muu ko­du­se kee­le­ga õpi­la­si ees­ti kee­les. Mi­nis­ter tõs­ta­tas kü­las­käi­gul ka güm­naa­siu­mi tee­ma – juh­tis tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et ma­jan­dus­li­kult ebaots­tar­be­kas on hoi­da ava­tu­na güm­naa­siu­mio­sa, kus õpib nii väi­ke arv õpi­la­si, näi­teks 10. klas­sis on Lok­sal 5 õpi­last. Mi­nis­ter rää­kis sel­lest ka koh­tu­mi­sel Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses. Lok­sa lin­na­juh­ti­de vas­tus oli, et Lok­sa koo­lis hoi­tak­se güm­naa­siu­mio­sa nii kaua, ku­ni on soo­vi­jaid, kes ta­ha­vad seal õp­pi­da. Lok­sa güm­naa­siu­mis õpib käe­so­le­val õp­peaas­tal 225 õpi­last, neist 55 on Kuu­sa­lu val­la üm­ber­kaud­se­test kü­la­dest. Mi­nis­ter käis sa­mal päe­val veel Maar­du põ­hi­koo­lis ja güm­naa­siu­mis ning lin­na­va­lit­su­ses.