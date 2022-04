Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­kool ko­lis möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel Ha­ra sa­da­mas se­ni ka­su­tu­ses ol­nud kon­tei­ne­ri­test üm­ber vast­val­mi­nud tee­nin­dus­hoo­nes­se. Kon­tei­ne­ri­te kõr­va­le mul­lu juu­nis ehi­ta­ma ha­ka­tud sa­da­ma­ma­ja on val­mis. Ehitusfirma Smirline töö­me­hed te­gid ree­del-lau­päe­val veel vii­ma­seid ka­tu­se­töid, sest osa ma­ter­ja­list jõu­dis tar­ne­ras­kus­te tõt­tu hil­jem ko­ha­le.

Mul­ti­funkt­sio­naal­ses tee­nin­dus­hoo­nes on ehi­tu­sa­lust pin­da li­gi 500 ruut­meet­rit. Pur­je­ta­mis­koo­lil on seal pur­je­kuur ning koos sa­da­ma kü­la­lis­te ja jahtk­lu­bi liik­me­te­ga saab ka­su­ta­da ka töö­ko­da, klu­bi­ruum-õp­pek­las­si, riie­tus- ja du­ši­ruu­me, sau­nu nais­te­le ja mees­te­le.

Toi­me­ta­mi­ne käib ka uue ma­ja tei­ses ot­sas, ku­hu tu­leb res­to­ran. Ko­ha­le on too­dud köö­gi si­sus­tust, te­ge­le­tak­se mööb­li ja muu va­ja­li­ku soe­ta­mi­se ning per­so­na­li komp­lek­tee­ri­mi­se­ga. Res­to­ra­ni käi­vi­tab Rau­no Aru­lo Vi­ha­soo kü­last. Ta on töö­ta­nud Palm­se ja Vii­nis­tu res­to­ra­nis ning pak­ku­nud vii­mas­tel aas­ta­tel oma fir­ma­ga Best Par­ty So­lu­tions pi­du­de kor­ral­da­mi­se tee­nust.

OÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge Tar­vi Velst­röm lu­bab, et res­to­ran ava­tak­se ka­he nä­da­la pä­rast, 30. ap­ril­lil, üle-ees­ti­li­sel ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val. Har­ju­maalt osa­le­vad tä­na­vu­sel ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val Ha­ra sa­dam, Til­gu sa­dam ja Tal­lin­na ka­la­sa­dam.

Sel päe­val ava­tak­se pi­du­li­ku li­pu­heis­ka­mi­se­ga Ha­ra Sei­la­ja­te Selt­si pur­je­koo­li su­ve­hooaeg. Ko­ha­li­kel ka­lu­ri­tel on plaan viia lä­hia­jal mõrd mer­re ning ka­la­sa­da­ma­te päe­val müüa sa­da­mas värs­ket ka­la.

Na­vi­gat­sioo­nia­ja al­gu­sest an­nab tun­nis­tust see­gi, et tal­ve­kor­te­ris­se sea­tud ja­hid tõs­te­ti lau­päe­val Ha­ra sa­da­ma staa­pelp­lat­silt kraa­na abil vet­te.

Üks olu­li­ne uuen­dus on veel – möö­du­nud nel­ja­päe­va õh­tul hak­kas töö­le Ha­ra sa­da­ma va­na mi­li­taar­kai ot­sa pai­gal­da­tud ma­ja­kas.

Tar­vi Velst­rö­mi sõ­nul asub see sa­mas ko­has, kus oli nõu­ko­gu­de-aeg­se lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mis­sa­da­ma ajal. Ma­ja­kas lõ­pe­tas töö­ta­mi­se 1994. aas­tal, kui nõu­ko­gu­de sõ­ja­vä­gi Ees­tist lah­kus. Nüüd on ma­ja­kas re­no­vee­ri­tud, töö­tab päi­ke­se­pa­ta­reil ja aja­re­lee­ga.

Tä­na­vu­sel hooa­jal kor­ral­da­tak­se Ha­ra sa­da­mas ja la­hel kaks re­gat­ti. Sa­da­ma amet­lik ava­mi­ne koos me­re­peo­ga tu­leb pä­rast jaa­ni­päe­va nä­da­la­va­he­tu­sel, kui toi­mub Op­ti­mis­ti pur­je­ka­te re­gatt. Pur­je­ta­mist­ree­ner Ing­rid Rand­laht pak­kus ni­meks Tor­mi­lin­nu re­gatt – vii­te­ga Ees­ti ku­na­gi­se­le nel­ja­mas­ti­li­se­le pur­je­ka­le Tor­mi­lind, mis ehi­ta­ti 100 aas­tat ta­ga­si Ha­ra kü­las.

Juu­li lõ­pus toi­mub tra­dit­sioo­ni­li­ne Ha­ra re­gatt, mis on üht­la­si Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed suu­re­ma­te­le pur­je­ka­te­le, ka olüm­piak­las­si alus­te­le.

Al­ga­val hooa­jal keh­tes­ta­tak­se Ha­ra klu­bi ta­su­li­ne kaart, mis ta­gab sa­ge­das­te­le kü­la­lis­te­le vaba sis­se­pää­su ja mit­meid muid soo­dus­tu­si.

Tar­vi Velst­röm lau­sus, et ko­ha­li­ke­le ehk Ju­min­da pool­saa­re kü­la­de ini­mes­te­le on kaart ta­su­ta. Pe­re­kaart on mõel­dud ka­he­le täis­kas­va­nu­le ja ku­ni kol­me­le lap­se­le. Ko­ha­li­kel on või­ma­lik ta­su­ta vir­tuaal­se klu­bi­kaar­di saa­mi­seks end re­gist­ree­ri­da Ha­ra sa­da­ma ko­du­le­hel ku­ni mai lõ­pu­ni.

Loe pikemalt 20. aprilli Sõnumitoojast.