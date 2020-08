Hara laht kui maastikuline mäluobjekt

Rahvusvahelise pärandiorganisatsiooni ICOMOS ekspert Ave Paulus kavatseb augusti lõpus Londonis toimuval rahvusvahelisel kultuuripärandi tulevikku käsitleval konverentsil tutvustada Lahemaa ühe vastuolulisi tundeid tekitava maastikulise mäluobjektina endist Nõukogude mereväe teadusliku uurimise polügooni nr 1 ja mereväebaasi. Sellest Hara lahte ning Juminda ja Pärispea poolsaart hõlmavast salajasest kompleksist on säilinud ehitisi rannikul, vee peal ja vee all, märgilisemad on Suurpea instituudihoone ning Hara demagnetiseerimisstendid.

Olnut mäletatakse ja sellest räägitakse, kuid arvamusi on vastandlikke. Paljud möödunud nädalal Lahemaa militaarpärandi päevadel osalenud kiitsid, et hariv on nõukogude aega meelde tuletada. Samas on ka neid, kes leiavad, et nii valusad ajad tuleks unustada. Ent meenutagem Juhan Liivi: „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.“