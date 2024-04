Selt­sing Loo­dus, Ini­me­ne ja Sõ­ja­vä­gi (LIS) kut­sus 10. ap­ril­li õh­tuks Kad­ri­na, Ta­pa, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la­va­lit­su­se- ja vo­li­ko­gu­liik­meid, aren­dus­juh­te, ko­da­ni­kuü­hen­dus­te esin­da­jaid, et­te­võt­jaid ja Põh­ja-Ees­ti har­ju­tu­sa­la mõ­ju­piir­kon­na ini­me­si Õn­ne­la kü­la­lis­te­maj­ja Ohe­pa­lu kül­la, mis asub Kad­ri­na val­las ja on kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni kõr­val. Po­lü­goon paikneb Kuu­sa­lu val­las, Soodla harjutusväli ka Anija vallas.

Har­ju­tu­sa­la­de ta­lu­mis­ta­su­de tee­mal kor­ral­da­tud in­fo­tun­nis osa­le­sid pea­mi­selt Kad­ri­na ja Ta­pa val­la ini­me­sed, ka val­la­va­lit­su­se esin­da­jad ja mõ­ned vo­li­ko­gu­liik­med. Kuu­sa­lu val­last oli ko­hal Val­ge­jõe kü­la­va­nem Al­lan Ala­kü­la. Ani­ja val­last oli Va­hur Värk, kes esin­das Sood­la Kait­seks MTÜd. Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem ning juh­ti­vad spet­sia­lis­tid olid sa­mal päe­val Tar­tus, kus toi­mu­sid lin­na­de ja val­da­de päe­vad.

LI­Si üks asu­ta­ja Kat­rin Kull Ta­pa val­la Pa­ti­ka kü­last te­gi in­fo­tun­nis üle­vaa­te oma­va­lit­sus­te­le maks­ta­va­test ta­lu­mis­ta­su­dest, mi­da kait­se­mi­nis­tee­rium hak­kas maks­ma 2019. aas­tast vas­ta­valt oma­va­lit­sus­te­ga sõl­mi­tud hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­lep­pe­le. Too­kord võe­ti kom­pen­sat­sioo­ni alu­seks har­ju­tus­väl­ja pin­da­la oma­va­lit­su­se ter­ri­too­riu­mil. Kad­ri­na vald ta­lu­mis­ta­su ei saa­nud, sest jäi po­lü­goo­ni pii­ri­dest väl­ja, kui­gi kõi­ge suu­re­ma häi­rin­gu on saa­nud Läs­na kü­la Kad­ri­na val­las.

Möö­du­nud aas­tal muu­de­ti ta­lu­mis­ta­su ar­ves­ta­mi­se me­too­di­kat, pea­le pin­da­la võe­ti ar­ves­se ka elu­ruu­mi­de arv har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­las.

Kat­rin Kull rää­kis, et uue me­too­di­ka eel­nõu koh­ta saat­sid muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid nii oma­va­lit­su­sed, Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Liit kui ka selt­sing LIS. Val­la­va­lit­su­sed ja selt­sing ei ol­nud ra­hul, et neid ei kaa­sa­tud me­too­di­ka väl­ja­töö­ta­mis­se. Selt­sing edas­tas ka ko­ha­li­ke ela­ni­ke mu­re, et val­la­le maks­tav ta­lu­vus­ta­su ei pruu­gi jõu­da häi­rin­gu­piir­kon­da. Et­te­pa­ne­kuid ei võe­tud ar­ves­se ja mää­rus võe­ti vas­tu alg­sel ku­jul, tõ­des ta.

Uue me­too­di­ka jär­gi eral­da­tak­se hüvitist ehk ta­lu­mis­ta­su Ees­tis 16 oma­va­lit­su­se­le. Kad­ri­na val­la­le maks­tak­se nüüd ta­lu­mis­ta­su 35 800 eu­rot aas­tas. Ta­pa vald sai va­rem 10 461 eu­rot aas­tas, uue me­too­di­ka jär­gi 328 846 eu­rot. Ani­ja val­la­le maks­ti se­ni 35 572 eu­rot aas­tas, käe­so­le­vast aas­tast an­ti juur­de 21 233 eu­rot ning hüvitis on nüüd 56 805 eu­rot. Kuu­sa­lu vald sai se­ni 142 161 eu­rot aas­tas, li­saks maks­tak­se nüüd 8554 eu­rot, uus hüvitis on see­ga 150 715 eu­rot aas­tas.

Kõi­ge suu­rem prob­leem on Kat­rin Kul­li sõ­nul as­jao­lu, et ta­lu­mis­ta­su ei jõua har­ju­tus­väl­ja­de ot­ses­tes­se mõ­ju­piir­kon­da­des­se, sel­le ka­su­ta­mist ei aru­ta­ta koos ko­gu­kon­da­de­ga, ra­ha on ku­lu­ta­tud ka valdade ee­lar­ve­au­ku­de lap­pi­mi­seks ning Ees­ti mõ­nes oma­va­lit­su­ses on see sum­ma se­ni ka­su­ta­ma­ta.

In­fo­tun­nis jäi kõ­la­ma sei­su­koht, ta­lu­mis­ta­su­de ar­ves­ta­mi­se me­too­di­kas tu­leb üm­ber vaa­da­ta mõ­jua­la de­fi­nit­sioon, sest 1-4 ki­lo­meet­rit ei ole har­ju­tus­väl­jal ka­su­ta­ta­va­te rel­va­lii­ki­de te­ki­ta­tud te­ge­lik­u mü­ra, vib­rat­sioo­ni ega muu­de häi­rin­gu­te le­vi­ku piir. Ta­lu­mis­ta­su­de ka­su­ta­mi­se peab ot­sus­ta­ma häi­rin­gu­piir­kon­na ko­gu­kond.

Nõus­tu­ti ka Al­lan Ala­kü­la et­te­pa­ne­ku­ga, et ta­lu­mis­ta­sud on väi­ke­sed ja mõist­lik oleks ja­ga­da need ot­se puu­du­ta­tud isi­ku­te­le vas­ta­valt ka­su­ta­ta­va­te elu­ruu­mi­de ar­vu­le. Kui ini­me­sed soo­vi­vad, või­vad se­da ra­ha ka­su­ta­da piir­kon­nas ühi­selt.

Ka ol­di se­da meelt, et kui­gi val­da­des on amet­ni­ke sõ­nul ka­su­ta­tud hüvitist pea­mi­selt tee­de kor­ras­ta­mi­seks, peaks kait­se­väe ka­su­ta­ta­vad teed kor­da te­ge­ma kait­se­mi­nis­tee­rium.

Soo­vi­tak­se te­ge­li­ke kah­ju­de hin­da­mist, kom­pen­sat­sioo­ni­nõue­te koos­ta­mist ja oma­va­lit­sus­te tu­ge sel­leks.

Kat­rin Kull: „Põh­ja-Ees­ti har­ju­tu­sa­la­de val­lad võik­sid sel­jad kok­ku pan­na ja esi­ta­­da koos ko­da­ni­keü­hen­dus­te­ga oma­pool­sed et­te­pa­ne­kud. Lep­pi­si­me kok­ku, et jät­ka­me sa­mal tee­mal aru­te­lu. See­kord oli in­fo­tun­nis roh­kem Lää­ne-Vi­ru­maa ini­me­si, järg­mi­sel kor­ral võiks in­fo­tund toi­mu­da Har­ju­maal.“

Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves on käes­ole­va aas­ta hüvitis suu­na­tud in­ves­tee­rin­gu­teks val­la­tee­de­le. Ani­ja val­la­va­lit­sus on alus­ta­nud ettevalmistusi, et ra­ja­da koos­töös kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja trans­por­dia­me­ti­ga kerg­liik­lus­tee Kiiu-Sood­la tee­ris­tist Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­se­ni, kok­ku li­gi 20 ki­lo­meet­rit. Ani­ja vald pa­nus­taks sel­les­se hüvitisega.