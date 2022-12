Di­rek­tor TII­NA STEIN­BERG, Aeg­vii­du kool saab käesoleval nä­da­lal 105aas­ta­seks. Kui­das koo­lil lä­heb?

„On sel­gu­nud, et meie kool võib te­ge­li­kult ol­la veel va­nem. Lap­se­va­nem Tii­na Lõu­gas, kes on ha­ka­nud Aeg­vii­du aja­lu­gu uu­ri­ma, lei­dis ar­hii­vist do­ku­men­did, mil­le alu­sel võib öel­da, et Aeg­vii­du kool ei saa mit­te 105, vaid ju­ba 115 aas­ta­seks. Kui see kin­ni­tust leiab, pea­me ehk koo­li asu­ta­mi­sa­ja ära muut­ma, kuid see­kord tä­his­ta­me veel 105. sün­ni­päe­va.

Vii­ma­sed aas­tad on ol­nud väl­ja­kut­se­te­roh­ked. Ka­hel eel­mi­sel õp­peaas­tal kim­bu­tas ko­roo­na­pan­dee­mia. Ma ei üt­leks, et jäi­me sel­le tõt­tu õpin­gu­tes ma­ha, kuid dis­tant­sõ­pe jät­tis osa­le las­test jäl­je, neil on ras­ke ko­dust väl­ja tul­la, te­kib äre­vus. Kui lap­sed käi­vad koo­lis, tee­me kõik sel­leks, et nad õpik­sid ja are­nek­sid, aga kui jää­vad ko­ju, on vä­ga ras­ke neid ai­da­ta. Suur abi on, et li­gi aas­ta on koo­lis töö­ta­nud sot­siaal­pe­da­goog. Va­rem ma ei tund­nud sel­li­sest spet­sia­lis­tist puu­dust, aga nüüd näen, kui va­ja­lik on ta prae­gu. Olen oma õpe­ta­ja­te üle uh­ke – väi­ke­ses kol­lek­tii­vis tee­vad kõik koos­tööd ning kui lap­sel või pe­rel on mu­re, mõt­le­me väl­ja, kui­das saa­me ai­da­ta te­ma õp­pe­tööd kor­ral­da­da.

Tänavu on ol­nud veel üks uus väl­ja­kut­se – sõ­ja­põ­ge­ni­kest lap­sed Uk­rai­nast.“

Kui pal­ju Uk­rai­na lap­si Aeg­vii­du koo­lis õpib?

„1. sep­temb­ril oli meil koo­lis 73 õpi­last, ala­tes 2. sep­temb­rist hak­ka­sid tu­le­ma Uk­rai­na lap­sed, nä­da­la pä­rast oli õpi­las­te ko­guarv 87.

Esial­gu te­gi­me Uk­rai­na las­te­le eral­di klas­si, kaa­sa­si­me ühe õpe­ta­ja, kes hak­kas nei­le ees­ti keelt õpe­ta­ma. Ees­ti kee­le tun­de oli roh­kem kui ees­ti las­tel, hak­ka­si­me õpe­ta­ma põ­hi­li­selt sõ­na­va­ra. Al­gu­ses olid eral­di ka ma­te­maa­ti­ka ja loo­du­sõ­pe­tu­se tun­nid, kuid üs­na rut­tu hak­ka­sid neid õp­pi­ma koos meie las­te­ga. Meil on paar õpi­last, kel­lel on ve­ne keel häs­ti suus, ne­mad on tih­ti ol­nud tõl­gid, ai­da­nud ka õpe­ta­jaid kui va­ja.

Kui Uk­rai­na lap­sed koo­li tu­lid, ot­sus­ta­si­me, et ei mõt­le sel­le­le, kui kauaks nad siia jää­vad, õpe­ta­me, üks­kõik, kas on siin ühe kuu või õp­peaas­ta. Pal­jud põ­ge­ni­kud, kes ma­ju­ta­ti Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­ses­se ke­va­del või su­vel, pi­did sü­gi­sel leid­ma uue elu­ko­ha. Ku­na Aeg­vii­dus on elukohta ja ka tööd ras­ke lei­da, hak­ka­sid no­vemb­ri al­gu­ses ära mi­ne­ma. Sel­le tõt­tu on ka osa Uk­rai­na lap­si meie koo­list ju­ba lah­ku­nud, osa lah­kub lä­hia­jal. Nad hak­ka­sid ju­ba ees­ti kee­lest üht-teist aru saa­ma ja rää­ki­ma. Kõi­ge kur­vem on, et jõud­sid siia ke­nas­ti sis­se su­lan­du­da ja leid­sid uu­si sõp­ru.

