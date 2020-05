Pii­be Teat­ri la­vas­tu­ses tee­vad kaa­sa ka pro­fes­sio­naa­lid, peao­sas on Nu­ku­teat­ri näit­le­ja, Vii­nis­tult pä­rit MIH­KEL TI­KER­PA­LU.

Tu­le­val nä­da­lal plaa­nib Jär­va­maa pro­jek­ti­tea­ter Pii­be Tea­ter alus­ta­da Ani­ja mõi­sa ai­das proo­ve Eduard Vil­de ro­maa­ni „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“ põh­jal loo­dud näi­te­män­gu­ga.

Lu­ge­misp­roo­vi­de­ga alus­ta­ti va­ra­ke­va­del Tal­lin­nas Sal­me teat­ris, need jäid erio­lu­kor­ra tõt­tu poo­le­li ning vii­ma­sed paar kuud on proo­ve teh­tud in­ter­ne­tis Zoom-kesk­kon­na kau­du. Esie­ten­dus on ka­van­da­tud 23. au­gus­ti­le, mil Ani­ja mõis taa­sa­va­tak­se pä­rast eel­mi­sel aas­tal ala­nud re­no­vee­ri­mist.

Pii­be Teat­ri la­vas­tu­se dra­ma­ti­see­rin­gu Vil­de ro­maa­nist kir­ju­tas teat­ri juht Ar­let Pal­mis­te, la­vas­tab pro­fes­sio­naal­ne näit­le­ja-la­vas­ta­ja Jaa­nus Nuut­re, peao­sa­des on kut­se­li­sed näit­le­jad Mih­kel Ti­ker­pa­lu ja Liis Haab. Kaa­sa tee­vad ka Tal­lin­na Sal­me rah­va­teat­ri ning Jõe­läht­me tru­pi har­ras­tus­näit­le­jad.

Ro­maa­ni „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“ te­ge­vu­se näi­te­la­va­le too­mi­ne oli loo­gi­li­ne va­lik, ku­na Pii­be Tea­ter püüab igas ko­has män­gi­da just sel­le kan­di lu­gu­sid, et juh­ti­da tä­he­le­pa­nu, mis on seal ku­na­gi toi­mu­nud: „Ko­du­ko­ha pä­ri­mus­test te­hak­se küll pal­ju raa­ma­tuid ja see on to­re, aga olen mõel­nud, kes neid loeb. Ilm­selt pea­mi­selt pen­sio­nä­rid. Sest kui olen tei­nud nen­de lu­gu­de baa­sil liht­said vik­to­rii­ne, siis lap­sed vas­ta­ta ei os­ka. Nad ei loe eri­ti raa­ma­tuid. Teat­ri­vorm on üks või­ma­lus ko­ha­lik­ke lu­gu­sid ini­mes­te­le lä­he­ma­le viia,“ märkis Arlet Palmiste.

Loe pikemalt 13. mail ilmunud Sõnumitoojast. Alates 20. maist on täismahus artikkel kättesaadav ka siinsamas veebis.