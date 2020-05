Arukülas põles sõiduauto

Esmaspäeva hommikul veidi enne kella kaheksat süttis Aruküla bussipeatuses sõiduauto, põleng algas kapoti alt. Möödasõitjad püüdsid tuld autokustutitega summutada, kuid see ei õnnestunud. Esimene päästja, kohalik vabatahtlik pritsumees Harri Aljasmäe jõudis kohale 7 minutiga, kolm minutit hiljem jõudsid Assaku komando kutselised päästjad. Kümme minutit hiljem oli tulekahju likvideeritud. Harri Aljasmäe kirjeldas, et omanik sõitnud autoga tööle, kui mootor hakkas „turtsuma“ ning auto tagant oli tulnud natuke suitsu: „Mõtles sõita Kurglani, kuid ei jõudnud. Mina olin veel kodus, hakkasin just lapselapsi lasteaeda viima, kui sain väljakutse. Kui kohale jõudsin, olid kapoti alt suured leegid väljas. Summutasin need enam-vähem ära, aga ei saanud kapotti lahti, Assaku mehed tulid ja lõikasid. Kustutasime tule ära, aga ega sellest autost enam peale varu osade midagi saa.“ Harri Aljasmäe ütles, et tal on varem tulnud kustutada parklas seisnud autosid, sellise autopõlengu likvideerimine oli tema jaoks esmakordne.