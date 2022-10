Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja on PIIA HAAB, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja LIIS-MA­RII VENDT, aas­ta noor­te toe­ta­ja RE­NE LILL.

Ree­del, 7. ok­toob­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tä­nu­peol kuu­lu­ta­ti väl­ja tä­na­vu­sed aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja ja aas­ta noor­te toe­ta­ja, ke­da tun­nus­ta­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja 500 eu­ro suu­ru­se pree­mia­ga. Aas­ta te­gi­jad va­lis val­la­va­lit­sus kan­di­daa­tidest, ke­da said esi­ta­da kõik ini­me­sed. Tä­nu­kir­jad päl­vi­sid ka mit­u ha­ri­dus- ja kul­tuu­ria­su­tus­te töö­tajat.

Tä­nu­kir­jad ja pree­miad and­sid üle val­la­va­nem Raul Siem ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ko­hu­se­täit­ja Ka­rin Möl­lits. Val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tun­nus­ta­mi­se­le eel­nes an­samb­li Greip kont­sert.

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja – LIIS-MA­RII VENDT

Raa­si­ku val­la aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja tiit­li­le esi­ta­ti 4 no­mi­nen­ti. Tiit­li päl­vis Pää­su­lin­nu huvialakeskuse sol­fedžo ja bän­di­tun­di­de õpe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt, kes al­ga­tas ja kor­ral­das 1. juu­nil Raa­si­kul las­te- ja noor­te­bän­di­de fes­ti­va­li „Mu­sa­fest“. Üles as­tu­sid küm­me bän­di Pää­su­lin­nu koo­li 61 õpi­la­se­ga, li­saks ka koo­li vi­list­la­sed ning popt­rio Litt­le Mess.

Liis-Ma­rii Vend­ti esi­ta­sid aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­jaks Mal­le Jaa­ko, An­ge­la Al­lik ja Too­mas Ku­nin­gas.

Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja – PIIA HAAB

Val­la aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja kan­di­daa­te oli 6, aas­ta te­gi­jaks va­li­ti Aru­kü­la põ­hi­koo­li loo­du­sõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Piia Haab, kel­le sea­dis üles Aru­kü­la kool.

„Mu sü­da on rõõ­mus ja hing rõk­kab ning tun­nen vä­ga suurt tä­nu­lik­kust, et on tä­he­le pan­dud se­da tööd, mi­da mi­na teen ning mi­da õpe­ta­jad üld­se tee­vad,“ lau­sus Piia Haab.

Aas­ta noor­te toe­ta­ja – RE­NE LILL

Aas­ta noor­te tiit­li­le esi­ta­ti 7 kan­di­daa­ti, tiit­li päl­vis Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi eest­ve­da­ja, ju­ha­tu­se lii­ge ja tree­ner Re­ne Lill. Te­ma kan­di­da­tuu­ri sead­sid üles nii Kat­rin Ve­ne kui An­ge­li­ka An­der­son. Esi­ta­jad mär­ki­sid, et Re­ne Lill on noor­tet­ree­ne­ri­na am­bit­sioo­ni­kas, täp­ne, nõud­lik ja noor­te­le jalg­pal­lu­ri­te­le suur ees­ku­ju, te­ma noo­red on ol­nud Ees­ti oma­va­nus­te pa­ri­ma­te hul­gas, Jo­ker on ai­nus maak­lu­bi, kes pa­kub lin­na­de jalg­pal­lik­lu­bi­de­le tu­ge­vat kon­ku­rent­si.

Re­ne Lill tree­nib Raa­si­kul ku­ni 15aas­ta­te noor­mees­te võist­kon­da ning las­teaiaea­li­si pois­se, sa­mu­ti on ta Jo­ke­ri esin­dus­mees­kon­na üks tree­ner. Esin­dus­mees­kon­nas on toi­mu­mas põlv­kon­da­de va­he­tus, va­ne­ma­te män­gi­ja­te käest on tea­te­pul­ka üle võt­mas prae­gu­ne ku­ni 17aas­tas­te noor­mees­te mees­kond, kus on pea­mi­selt 15-16aas­ta­sed. Veel suu­re­mad loo­tu­sed on aas­ta noor­te toe­ta­jal prae­gu­se ku­ni 15aas­tas­te pois­te võist­kon­nale, mi­da ta ise tree­nib: „Vä­ga an­de­kad poi­sid, ju­ba väi­ke­sest pea­le ol­nud oma va­nu­sek­las­si ti­pus, tänavu on ne­li pois­si kaa­sa­tud ka Ees­ti koon­di­se juur­de.“

