Möö­du­nud lau­päe­val, 29. ok­toob­ril oli Aru­kü­la mõi­sas wal­dorf­koo­li vi­list­las­te kok­ku­tu­lek, 5. no­vemb­ril on Aru­kü­la rah­va­ma­jas õpi­las­te kont­sert koos peo­ga.

„Meil on juu­be­liaas­ta, ke­va­del sai 30 aas­tat Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selt­si loo­mi­sest, sep­temb­ris koo­li ava­mi­sest,“ üt­les Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li ju­ha­ta­ja kt ja te­gev­juht Ker­ti Pell­mas.

Aru­kü­la wal­dorf­koo­l alustas 1. sep­temb­ril 1992 küm­ne õpi­la­se­ga 1. klas­sis. Idee koo­li loo­mi­seks pan­di ida­ne­ma paar aas­tat va­rem, kui hu­vi­koo­li Pää­su­lind õpe­ta­jad osa­le­sid wal­dorf­pe­da­goo­gi­ka kur­su­sel. Pä­rast se­da saa­de­ti üks kla­ve­ri­õ­pe­ta­ja­test ka­heks aas­taks Sak­sa­maa­le kur­su­se­le, et ta­ga­si tul­les hak­kaks ta Aru­kü­la tu­le­va­ses wal­dorf­koo­lis esi­me­si lap­si õpe­ta­ma. 1992. aas­ta ke­va­del asu­ta­sid 10 lap­se va­ne­mad Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selt­si ning õpe­ta­ja Maia-Re­ta Tram­pärk hak­kas te­ge­le­ma et­te­val­mis­tus­töö­de­ga koo­li ava­mi­seks. Päev en­ne koo­liaas­ta al­gust sel­gus, et Sak­sa­maa­le läi­nud õpe­ta­ja ei naa­se. Ku­na lap­sed olid 1. klas­si vas­tu võe­tud ja kool ava­mi­seks val­mis, sai Maia-Re­ta Tram­pär­gist Aru­kü­la wal­dorf­koo­li esi­me­ne klas­siõ­pe­ta­ja.

Ker­ti Pell­mas sel­gi­tas Ru­dolf Stei­ne­ri pe­da­goo­gi­kat jär­gi­va wal­dorf­koo­li eri­ne­vust ta­va­koo­list: „Wal­dorf­koo­lis pöö­rab õpe­ta­ja iga­le lap­se­le in­di­vi­duaal­set tä­he­le­pa­nu. Võrd­selt olu­li­sed on lap­se füü­si­li­ne, vaim­ne, hin­ge­li­ne ning sot­siaal­ne areng. Lap­se areng on võr­rel­dav müü­ri la­du­mi­se­ga. Lii­ga kii­res­ti lao­tud müür ei ole kin­del ega tu­gev. Ka lap­ses ei saa uued ela­mu­sed ja tead­mi­sed te­ha kas­va­tus­tööd, kui uu­si tu­leb lii­ga pal­ju ja kii­res­ti pea­le. Ta va­jab ae­ga, et õpi­ta­vat en­da jaoks mõ­tes­ta­da.“

Wal­dorf­koo­li­des on epoh­hiõp­pe – 3-4 nä­da­lat õpi­tak­se paa­ris­tun­nis vaid üh­te õp­peai­net, mi­da in­teg­ree­ri­tak­se ka teis­tes­se tun­di­des­se: „Kui näi­teks loo­maõ­pe­tu­ses õpi­tak­se ele­van­ti, siis kuns­ti­tun­nis maa­li­tak­se ele­van­ti ja voo­li­tak­se sa­vist, kä­si­töös õm­mel­dak­se, muu­si­ka­tun­nis laul­dak­se ele­van­dist lau­le. Kõik see kin­nis­tab oman­da­tud tead­mi­si.“

Suur roll on käe­li­sel te­ge­vu­sel, loo­vu­sel, muu­si­kal. Aru­kü­la koo­lis on mi­tu koo­ri, kõik lap­sed õpi­vad flöö­ti män­gi­ma, va­ne­ma­tes klas­si­des on ka ki­tar­riõ­pe. 8. klas­sis on draa­maõ­pe­tus, la­va­le tuuak­se mõ­ni näi­dend, vaa­ta­ma on kut­su­tud kõik hu­vi­li­sed: „Draa­mae­pohh õpe­tab las­te­le tun­ne­te väl­jen­da­mist, teis­te tun­ne­te mõist­mist, suht­le­mi­se ja su­he­te klaa­ri­mi­se os­kust, te­ge­ma koos­tööd, vas­tu­tu­se võt­mist en­da ja ko­gu klas­si eest. Ole­me la­vas­ta­nud maail­mak­las­si­kas­se kuu­lu­vaid muu­si­ka­le ja näi­den­deid.“

Aru­kü­la va­ba wal­dorf­kool on era­kool, lap­se­va­ne­mad ta­su­vad õp­pe­mak­su minimaalselt 120 eurot kuus. Prae­gu õpib koo­lis 90 õpi­last, neist 6 on ko­duõp­pel. Kõi­ge suu­rem on 16 õpi­la­se­ga 9. klass, 3.-4. klass on liitk­lass, kum­mas­ki 6 last. Õpi­las­test kol­man­dik ela­vad Raa­si­ku val­las, kol­man­dik ümb­rus­kaud­se­tes val­da­des ning kol­man­dik Tal­lin­nas.

30 aas­ta jook­sul on Aru­kü­la wal­dorf­koo­li lõ­pe­ta­nud 147 õpi­last. Lõ­pe­ta­ja­test suu­rem osa jät­ka­vad koo­li­ju­hi sõ­nul õpin­guid kesk­koo­li­des-güm­naa­siu­mi­tes. Koo­li loo­ja Maia-Re­ta Tram­pärk õpe­tab Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis siia­ni, 30 aas­tat on koo­lis töö­ta­nud ka Vir­ge San­der ja Reet Ka­ru­la, pi­sut vä­hem Rii­na Har­ma.