Aruküla tankla avatakse lähinädalatel

Raasiku vallavalitsus väljastas Jetoili Aruküla kütusetanklale kasutusloa. Jet-

oili haldusjuhi Reno Närska sõnul oli tankla valmis juba poolteist kuud tagasi, kuid avamine on viibinud vajalike lubade ja kooskõlastuste saamise tõttu. Ta sõnas, kui kasutusluba olemas, on vaja tankla maksuametis registreerida, seejärel saab avada: „Kui tankla käivitame, on paarinädalane testperiood, testida saab ainult reaalse tankimisega. Kuna kõik seadmed on uued, ei saa suuri vigu tekkida, aga paar viga võib testperioodil ilmneda.“