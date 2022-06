Aruküla staadionil käiakse lagastamas

Eelmisel nädalal postitas Raasiku Valla Spordi juhataja Kadri Kesküla Facebooki foto Aruküla staadionimurul vedelevatest plastikpudelitest.

„Kui veel kevadel kiitsin, et meie staadionit hoitakse, siis nüüd jäetakse sinna maha tohutult rämpsu. Kõik justkui kukuks käest, jalgpallimuru sees on pulgakommi- ja jäätisepulki, saia- ja pitsatükke,“ rääkis ta.

Kadri Kesküla oletab, et reostajad on koolilapsed: „Käivad poes, ostavad seljakoti rämpstoitu täis, istuvad staadionimurule ning hakkavad piknikku pidama. Kõik, mis üle jääb või maha kukub, sinna ka jäetakse.“

Valla spordiasutuse juht imestas, et kuigi Aruküla kool osaleb taarakogumise kampaanias, ei viida tühjaks saanud pudeleid kooli. Uuel staadionil olid esialgu taarakonteinerid, kuid enam mitte, sest sinna pandi kõike muud. Prügikaste on Aruküla staadionil Kadri Kesküla hinnangul piisavalt – mõlema värava kõrval, staadionihoone ees, palliväljakul. Siiski arvas ta, et neid tuuakse veel juurde lootuses, et staadionile ei jäetaks prahti vedelema:

„Mõnikord tundub, et paar lisasammu on liiast. Vahel on sodiga jõutud peaaegu prügikastini, kuid viimasel hetkel on käest libisenud ning vedeleb prügikasti kõrval või taga.“

Kunstmurul on ka tikke süüdatud, ühes kohas on näha kõrbenud laik. Lisaks muule rämpsule jäetakse sinna vedelema ka põsktubaka kotikesi.

„Mõtlesime staadioni öise lukustamise lõpetada, kuid seda ei saa teha. Muidu võib juhtuda, et staadionile hakkab jääma ka õlletaarat. Oleme staadionihoone eest leidnud pudelikilde. Klaastaaraga ei tohiks sinna üldse minna. Võib lõppeda väga karmilt, kui killud satuvad jalgpallimuru sisse,“ lausus Raasiku Valla Spordi juht.

Tal on palve, et pealtnägijad kutsuksid risustajaid korrale.