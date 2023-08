Aruküla staadionialal avati välijõulinnak OTT KIIVIKASE näidistreeninguga

Mu sü­da rõk­kab, kui mõ­ni jõu­saal ava­tak­se,“ üt­les kul­tu­rist Ott Kii­vi­kas kol­ma­päe­val, 16. au­gus­til Aru­kü­la staa­dio­nil vä­li­jõu­lin­na­ku ava­mi­sel.

Ta rää­kis, et li­saks si­se­jõu­saa­li­de­le, mi­da on Ees­tis 25 aas­tat hoog­salt aren­da­tud, on va­ja ka vä­li­jõu­saa­le, et sport oleks kät­te­saa­dav ka kõi­ki­de­le nei­le, kel po­le vä­ga pal­ju ra­ha­li­si või­ma­lu­si: „Ka ne­mad pea­vad saa­ma oma ter­vi­se eest hoo­lit­se­da.“

Aru­kü­la staa­dio­ni ta­haos­sa, kus va­rem oli vi­bu­ra­da, pan­di tä­na­vu su­vel 8 tree­ning­sea­det: kü­ki­pink, rin­nalt­su­ru­mis-, ke­re-, sel­ja-, sõu­de-, kald­su­ru­mis-, üla­tõm­be- ja õla­pink. Nen­de kõr­val on st­reet wor­kout ehk eri kõrgustel rõõbaspuud oma keharaskusega treenimiseks.

Jõu­lin­nak läks maks­ma 79 782 eu­rot, sel­lest 63 825,60 eu­rot on PRIA toe­tus Lea­der prog­ram­mist. Sead­med tar­nis Om­ni­gym tre­nažöö­ri­de maa­le­too­ja OÜ Da­vid­ci­ty­li­ne, pai­gal­das OÜ Po­Mo Playg­rounds, kes ehi­tas ka röö­bas­puu­de ala.

