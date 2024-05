Ku­ni 2. mai­ni on Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ja val­la vee­bi­le­hel ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul Aru­kü­la män­ni­kus ku­na­gi­se sõ­ja­väeo­sa ter­ri­too­riu­mil li­gi 14 hek­ta­ri suu­ru­sel alal asu­va Lin­na­ku ka­tast­riük­su­se ja sel­le lä­hia­la de­tailp­la­nee­ring. Sin­na on ka­vas ra­ja­da 24 ela­muk­run­ti, kus saa­vad ko­dud kok­ku 63 pe­ret.

De­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ne­li aas­tat ta­ga­si maa Kait­se­lii­du kor­ral­da­tud oks­jo­nilt ost­nud OÜ Ma­de­gar taot­lu­sel. Hoo­neid rii­gi­kait­se­maal ei ole, kuid on en­di­se sõ­ja­väeo­sa­hoo­ne­te vun­da­men­dip­laa­did.

Märt­sis käis OÜ Ske­past&Puh­kim esin­da­ja Pi­ret Kirs Lin­na­ku pla­nee­rin­gut tut­vus­ta­mas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu­le, val­la­va­lit­sus võt­tis pla­nee­rin­gu vas­tu 1. ap­ril­lil.

Pla­nee­rin­gua­la asub Aru­kü­la ale­vi­kus, kes­ka­le­vi­kust tei­sel pool La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teed, en­di­se sõ­ja­väe­baa­si alal. Sin­na on ka­van­da­tud 24 ela­mu­maa krun­ti – 7 kor­ter­ma­ja, igas ma­jas ku­ni 6 kor­te­rit, 13 ük­sik- ja 4 paa­ris­ma­ja. Nii ühe­pe­ree­la­mu­te kui paa­ris­ma­ja krun­did on mi­ni­maal­selt 3000 ruut­meet­ri suu­ru­sed, kor­ter­ma­ja­de pu­hul peab koor­mu­sin­deks ehk krun­di pin­da­la su­he kor­te­ri­te ar­vu ole­ma vä­he­malt 500.

Ük­si­ke­la­mud on ka­van­da­tud pla­nee­rin­gua­la põh­jaos­sa, maan­tee äär­de. Ük­si­ke­la­mu­krun­ti­de­le on lu­ba­tud ehi­ta­da üks põ­hi­hoo­ne ja üks ku­ni 50ruut­meet­ri­ne abi­hoo­ne. Ük­si­ke­la­mu krun­di mak­si­maal­ne lu­ba­tud ehi­ti­sea­lu­ne pind kok­ku on ku­ni 240 ruut­meet­rit. Maan­tee ja ela­muk­run­ti­de va­he­le on pla­nee­ri­tud 50meet­ri­ne hal­jas­puh­ver ja mü­ra­vall.

Ka­he kor­te­ri­ga ehk paa­ris­ma­jad on pla­nee­ri­tud ala lõu­naos­sa. Nei­le krun­ti­de­le on li­saks ühe­le põ­hi­hoo­ne­le lu­ba­tud ehi­ta­da kaks abi­hoo­net, mil­le ehi­tu­sa­lu­ne pind on ku­ni 50 ruut­meet­rit ning paa­ri­se­la­mu krun­di mak­si­maal­ne lu­ba­tud ehi­ti­sea­lu­ne pind 240 ruut­meet­rit.

Pla­nee­rin­gua­la kes­ko­sa, ku­hu tu­le­vad kor­ter­ma­jad, on ka­vas jät­ta poolp­ri­vaat­seks ruu­miks. Ühe kor­te­re­la­mu mak­si­maal­ne lu­ba­tud ehi­tu­sea­lu­ne pind on 500 ruut­meet­rit. Par­ki­mi­ne la­hen­da­tak­se krun­di­si­se­selt, või­ma­lu­sel ka­su­ta­tak­se ole­ma­s­ole­vaid vun­da­men­di­plaa­te.

Kor­te­re­la­mu­te krun­te piir­de­aia­ga ei ümb­rit­se­ta. Ük­sik- ja paa­ri­se­la­mu krun­di piir­deaia kõr­gus võib ol­la ku­ni 1,6 meet­rit.

Pla­nee­rin­gua­la lää­neos­sa on ka­van­da­tud kom­pakt­ne üld­ka­su­ta­tav hal­ja­sa­la.

Pi­ret Kirs sel­gi­tas, et pla­nee­rin­gu­la­hen­du­se väl­ja­töö­ta­mi­sel ar­ves­ta­ti muu­hul­gas, et oleks ta­ga­tud si­dus tä­na­va­võrk ega te­kiks umb­tä­na­vaid, ka­su­ta­taks ära ole­ma­so­le­vaid teid ja vun­da­men­te ning oleks ta­ga­tud kerg­liik­lus­tee Aru­kü­la ale­vi­ku kes­ku­se suu­nas. Olu­li­ne oli te­ma sõ­nul ka Aru­kü­la män­ni­kut kaits­ta. Sel­leks on pee­tud pla­nee­ri­mi­sel sil­mas, et ole­ma­s­olev kõrg­hal­jas­tus säi­liks või­ma­li­kult suu­res ma­hus. Ük­sik- ja paa­ri­se­la­mu­te krun­ti­del peab kõrg­hal­jas­tu­se osa­kaal ole­ma 60 ja kor­te­re­la­mu­te krun­ti­del 50 prot­sen­ti krun­di ma­hust, ava­li­kult ka­su­ta­ta­val hal­ja­sa­lal tu­leb säi­li­ta­da mak­si­maal­ne või­ma­lik hal­jas­tus.

De­tailp­la­nee­rin­gu­ga nä­hak­se ala­le et­te kolm uut tä­na­vat. Pla­nee­rin­gua­la pea­tä­na­vaks on Män­ni­ku tee pi­ken­dus, mi­s on et­te­näh­tud ühen­da­da Väl­ja tee­ga. Män­ni­ku teelt pää­se­vad Lin­na­ku ala­le vaid kerg­liik­le­jad, au­toü­hen­dus on Har­ju teelt.

De­tailp­la­nee­rin­gu ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku jook­sul on kõi­gil õi­gus aval­da­da sel­le koh­ta ar­va­mu­si-et­te­pa­ne­kuid. Need tu­leb saa­ta Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se. Val­la­va­lit­su­se pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ind­rek Mikk üt­les, kui ava­li­kus­ta­mi­se ajal esi­ta­tak­se Lin­na­ku kin­nis­tu ja lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu­le vas­tu­väi­teid või et­te­pa­ne­kuid, kor­ral­da­tak­se ka ava­lik aru­te­lu. Kui ar­va­mu­si-vas­tu­väi­teid ei esi­ta­ta, saab val­la­va­lit­sus pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­da.