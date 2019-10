Aas­ta al­gu­sest on Aru­kü­la noo­red emad saa­nud osa­le­da Eu­roo­pa So­li­daar­sus­kor­pu­se prog­ram­mist ra­has­ta­tud pro­jek­tis „Toe­ta­me ko­gu­kon­na ema­de töi­seid va­li­kuid“. Pro­jek­ti ees­märk on ai­da­ta lap­se­puh­ku­sel ol­nud nais­tel te­ha töi­seid va­li­kuid ning ko­ha­ne­da muu­tus­te­ga, et töö- ja pe­ree­lu ühil­da­mi­ne su­juks ker­ge­mi­ni.

Pro­jek­ti koor­di­naa­tor on Aru­kü­la pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi pe­re­nai­ne An­ne­li Põld­ra, pro­jek­ti nõus­tas Mar­ge Aa­sa­laid ning tuu­mikg­ru­pis on viis al­la 30aas­tast väi­ke­las­te ema. No­vemb­ris lõp­pe­vast pro­jek­tist on kok­ku osa saa­nud li­gi 18 ema.

Mar­ge Aa­sa­laid rää­kis, et sa­ge­li on noo­red nai­sed ol­nud pi­kalt las­te­ga ko­dus: „Ku­na elu muu­tub kii­res­ti, võib ka töö, mi­da teh­ti en­ne las­te saa­mist, ol­la vä­ga pal­ju muu­tu­nud ning sa­mas­se ame­tis­se naas­mi­ne on ras­ke. Või on soo­vid muu­tu­nud. Sel­le pro­jek­ti mõ­te on­gi ai­da­ta te­ha va­li­kuid ja jõu­da en­das sel­gu­se­le, et töö­tu­ru­le naas­mi­ne oleks liht­sam.“

