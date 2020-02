Amet­lik ni­me­tus jääb viis aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu val­las Kiius Nõm­mi­ku tal­lu ra­ja­tud ket­ta­gol­fi­par­gi­le en­di­selt Nor­dic Hou­ses Disc­golf Park.

„Olen li­gi ka­he aas­ta jook­sul näi­nud ja uu­ri­nud, kui ras­ke on disc­gol­fi par­gi ho­bi­kor­ras töös­hoid­mi­ne. Hei­nar Hurt on koos abi­lis­te­ga tei­nud ära suu­re töö, Kiiu disc­gol­fi­park on Ees­tis viie pa­ri­ma seas. Et jät­ka­ta, tu­leb luua töö­ko­had, ha­ka­ta se­da par­ki pi­da­ma äriü­hin­gu­na ja ma­jan­da­ma pro­fes­sio­naal­selt, et tu­lud ja ku­lud olek­sid pro­port­sioo­nis,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va puit­ma­ja­toot­ja Nor­dic Hou­ses KT oma­nik ja juht Ar­go Saul.

Pea­le Nõm­mi­ku ta­lu pe­re­me­he on par­gi hool­da­mi­se­ga iga­päe­va­selt te­ge­le­nud ket­ta­gol­fi­män­gi­jad Ma­dis Hurt ja Ri­co Lees.

„Ole­me kol­me­ke­si ol­nud need põ­hi­si­pel­gad, kes on siin toi­me­ta­nud ja hoo­lit­se­nud sel­le eest, et mu­ru oleks trim­mer­da­tud, prü­gi­kas­tid hool­da­tud. Maht on läi­nud suu­reks, see on kol­me ini­me­se põ­hi­töö, mi­da se­ni ole­me tei­nud va­ba­taht­li­kult. Üri­tu­si ja kü­las­ta­jaid on jär­jest juur­de tul­nud, ei suu­da enam oma põ­hi­töö kõr­valt kõi­ke se­da te­ha. Tä­nu Ar­go Sau­li init­sia­tii­vi­le ik­ka­gi jät­ka­me,“ rää­gib Hei­nar Hurt.

Ar­go Saul li­sab, et edas­pi­di on plaa­nis luua Kiiu Park OÜ töö­ko­had, sõl­mi­da töö­le­pin­gud: „Kõrg­hooa­jal on töö­ta­jaid va­ja roh­kem, ma­dal­hooa­jal vä­hem. Hak­ka­me par­ki pi­da­ma tu­ris­miet­te­võt­te­na ning se­da tu­run­da­ma, pak­ku­ma ak­tiiv­set va­ba aja veet­mi­se või­ma­lust. Siin saab vee­ta kva­li­tee­tae­ga koos sõp­ra­de­ga loo­du­ses lii­ku­des ja võis­tel­des, pi­da­da sün­ni­päe­vi, te­ha töö­kol­lek­tii­vi­ga väl­ja­sõi­te me par­ki, kor­ral­da­da kok­ku­tu­le­kuid.“

