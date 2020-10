ARDO KAURITI loeng Aruküla koolis

Ettevõtlusnädala raames oli Aruküla põhikoolis neljapäeval, 8. oktoobril külas elektrijalgrattaid tootva ettevõtte Ampler Bikes üks asutaja ning tegevjuht, mullu Eesti noore ettevõtja tiitli pälvinud Ardo Kaurit. Kolm aastat ka Aruküla koolis õppinud Ardo Kaurit rääkis 7.-9. klassi õpilastele, kuidas temast sai ettevõtja, miks tasub ettevõtlusega tegeleda ning kuidas läheb Ampler Bikes´il. Samal õhtul oli Tallinnas Eesti ettevõtlusauhindade konkursi võitjate tunnustamine, Ampler Bikes pälvis aasta disainirakendaja auhinna ning oli nomineeritud aasta eksportööriks.

Aruküla noormeeste Ardo Kauriti ja Rait Udumäe ning tallinlase Hannes Laari 2014. aastal asutatud elektrijalgrattaid tootev firma on kuue aastaga jõudnud nii kaugele, et neil on Jüris tehas, 74 töötajat, tänavuseks käibeks prognoositakse ligi 12 miljonit eurot, aastaga toodetakse umbes 6000 jalgratast.

„Oleme iga aastaga kasvanud ligi kaks korda. See tähendab, et meil on võrreldes eelmise aastaga umbes kaks korda rohkem töötajaid, toodame ja müüme kaks korda rohkem rattaid, kasv kajastub ka finantsides ning selles, kui palju on tootmispinda,“ ütles Ardo Kaurit.

Euroopas on nüüdseks sõitmas ligi 10 000 „amplerit“, neist peaaegu 99 protsenti väljaspool Eestit, põhiturg on Saksamaal, kus ettevõttel on kaks poodi. Kõik need rattad kokku on sõitnud peaaegu 20 miljonit kilomeetrit: „See on juba nii palju, et oleme Ampler Bikes´i tegevusega suutnud päästa varsti sadade autode eluea jagu kilomeetreid. Loodame, et keskkond hindab seda panust.“

