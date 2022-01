Anija volikogu arutas istungil kaitsemaskide kandmist

Anija vallavolikogu 16. detsembri istungil teatas volikogu esimees Jaanus Kalev, et sai volikogu liikmelt Triinu Alliperelt kirja ettepanekuga mitte kanda volikogu istungitel kaitsemaske. Esimees märkis, et sama teemat arutati selle koosseisu esimesel istungil ning siis olid volikogu liikmed konsensuslikult nõus istungil kaitsemaske kandma. Jaanus Kalev lisas, et volikogu istung on avalik, mitte kinnine koosolek, sellel võib viibida iga soovija.

Ivar Neio tuletas meelde esimesel istungil Triinu Allipere tehtud ettepanekut, et istungitel maskide kandmise asemel võiksid volikogu vaktsineerimata liikmed teha kodus Covidi kiirtesti ning kinnitada istungi alguses allkirjaga, et test oli negatiivne. Ivar Neio tõdes, et praegusel maskikandmisel ei ole mõtet, sest sõnavõttude ajaks on rääkijail õigus mask ära võtta ning istungil osalemise lehele annavad kõik liikmed allkirja nagunii sama pastapliiatsit kasutades.

Natalija Jakovenko oli ettepaneku vastu ning ütles, et kehtestatud reegleid peab täitma. Kellele mask ei sobi, võib kanda visiiri, arvas ta. Sama meelt oli Inga Leoke-Bosenko, kes lisas, et volikogu liikmed peavad olema teistele eeskujuks ega tohiks riiklikku korda rikkuda. „Mina olen juba 18 aastat olnud tööl maskiga ja midagi pole juhtunud, arvan, et kaks tundi jõuame me kõik kannatada,“ sõnas ta.

Triinu Allipere leidis, et maski kaudu on raskem hingata ja kinnitas, et vabariigi valitsuse korraldus ei nõua vallavolikogu istungil maski kandmist, see võiks olla vabatahtlik.

Jaanus Kalev vastas, et igal fraktsioonil on õigus nõuda istungi vaheaega ja käia vajadusel väljas hingamas. Ta tegi ettepaneku, et edaspidi otsustataks enne volikogu iga istungit arengu- ja eelarvekomisjoni koosolekul Covidisse nakatumise levikut arvesse võttes järgmise istungi toimumisvorm – kas see on veebi kaudu või füüsilise kohalolekuga ning kas kaitsemaskid on vajalikud. Volikogu oli ettepanekuga nõus.

Raasikul nõutakse vaktsiinipassi või negatiivset kiirtesti

Raasiku vallavolikogu uue koosseisu esimesest istungist alates kontrollitakse iga kord kõigilt volikoguliikmetelt ja külalistelt vaktsineerimistõendi olemasolu. Kel seda pole, peavad kohapeal tegema Covidi kiirtesti. Volikogu istungil peavad kõik kandma maski, selle võib ära võtta ettekannete-sõnavõttude ajaks.

Vallasekretär Gunnar Nuuma selgitas, et on lähtunud rahandusministeeriumi soovituslikest juhistest avalikus ruumis käitumiseks ja ka volikogu istungite läbiviimiseks.

„Neis on öeldud, et ka volikogu istungitel, kui liikmedtulevad kohale, peab lähtuma põhimõtetest, et osalejad oleksid hajutatud, siseruumides tuleb kanda maski ka vaktsineeritud ja läbipõdenud isikutel, tagatud peavad olema desovahendite olemasolu ja desonõuete täitmine, haiguse leviku vältimiseks võiks volikogu istungil osalemiseks nõuda ka eelnevat Covid-kiirtesti tegemist,“ rääkis vallasekretär.

Ta lisas, et kiirtesti soovijaid on enne istungeid olnud 3-4, neil on palutud kohale tulla umbes 20 minutit varem. Gunnar Nuuma kinnitas, et kõik on olnud mõistvad, keegi taoliste nõuete vastu protestinud ei ole.

Kuusalu vallamajas maskid ja desovahend

Kuusalu vallavolikogu uue koosseisu istungid on toimunud vallamaja saalis. Volikogu liikmetele ja istungi külastajatele on vajadusel võtmiseks välja pandud meditsiinilised kaitsemaskid, need on ka vallamaja fuajees ning juures desovahend. Volikogu istungitel osalenud on kandnud kaitsemaski.