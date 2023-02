Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 26. jaa­nua­ri is­tun­gil lu­ges Peep Kask et­te vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni ehk 7 liik­me um­bu­sal­du­sa­val­du­se vo­li­ko­gu esi­me­he­le Jaa­nus Ka­le­vi­le. Li­saks Peep Ka­se­le olid sel­le­le al­la kir­ju­ta­nud Ma­rek Suik, Sir­le Si­rel ja Kal­le Saar­mas sa­mu­ti Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast ning Ivar Neio, Vei­ko Mä­gi ja Trii­nu Al­li­pe­re EK­REst.

Al­la­kir­ju­ta­nud hei­da­vad esi­me­he­le et­te, et vo­li­ko­gu 22. det­semb­ri is­tun­gil ei jär­gi­nud ta val­la põ­hi­mää­rust. Um­bu­sal­du­sa­val­du­ses on kir­jas, et päe­va­kor­ra­punk­ti ajal, mil aru­ta­ti sih­ta­su­tu­se­le Ani­ja Mõi­sa Hal­dus toe­tu­se eral­da­mist, te­gi Ma­rek Suik et­te­pa­ne­ku eral­da­da mõi­sa­le toe­tust soo­vi­tud sum­mas ehk 157 156 eu­rot ning võt­ta see Keh­ra Põr­gu­põh­ja sa­de­vee­süs­tee­mi­de väl­jae­hi­ta­mi­seks mõel­dud ee­lar­vest. Pä­rast kü­si­mus­te voo­ru pa­ni vo­li­ko­gu esi­mees et­te­pa­ne­ku hää­le­tu­se­le. Hääl­te lu­ge­mi­se ajal üt­les vo­li­ko­gu lii­ge Ran­no Soots, et ta ei saa pä­ris täp­selt aru, mil­le üle ot­sus­ta­tak­se.

Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad leia­vad, et vas­ta­valt val­la põ­hi­mää­ru­se­le oleks is­tun­gi ju­ha­ta­ja pi­da­nud kut­su­ma vo­li­ko­gu lii­get kor­ra­le, mit­te kuu­lu­ta­ma väl­ja 10mi­nu­ti­list va­heae­ga. Nad vii­ta­vad, et sel­le­ga rik­kus esi­mees kah­te punk­ti val­la põ­hi­mää­ru­se pa­rag­rah­vist 25, mil­les sä­tes­ta­tak­se päe­va­kor­ra­punk­ti­de aru­ta­mi­se kord. Punkt 12 sä­tes­tab, et en­ne kü­si­mu­se hää­le­tu­se­le pa­ne­mist kor­dab is­tun­gi ju­ha­ta­ja kõi­ki et­te­pa­ne­kuid ja an­nab või­ma­lu­se pa­ran­dus­te ning et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­seks, pä­rast kü­si­mu­se hää­le­ta­mi­se­le pa­ne­mist sel­les päe­va­kor­ra­punk­tis enam sõ­na ei an­ta. Punkt 14 üt­leb, et iga päe­va­kor­ra­punk­ti aru­te­lu jook­sul võib vo­li­ko­gu lii­ge ja frakt­sioon võt­ta nõu­pi­da­mi­seks ühe 5mi­nu­ti­li­se va­hea­ja, va­heae­ga ei saa võt­ta pä­rast päe­va­kor­ra­punk­ti hää­le­ta­mi­se­le pa­ne­mist.

Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad mär­gi­vad ka, et vo­li­ko­gu is­tun­gi vi­deo­sal­ves­tu­sest on nä­ha, kui­das pä­rast põ­hi­mää­ru­se­ga vas­tuo­lus ole­va va­hea­ja väl­ja­kuu­lu­ta­mist läks vo­li­ko­gu esi­mees Ma­rek Sui­gi et­te­pa­ne­ku poolt hää­le­ta­nud vo­li­ko­gu liik­me Han­nes Pik­ke­li juur­de ning kor­dus­hää­le­ta­mi­sel hää­le­tas Han­nes Pik­kel Ma­rek Sui­gi et­te­pa­ne­ku vas­tu. Veel hei­de­tak­se et­te, vo­li­ko­gu is­tun­gi pro­to­kol­lis ei ole väl­ja too­dud, et en­ne va­hea­ja väl­ja­kuu­lu­ta­mist oli esi­mees pan­nud vo­li­ko­gu liik­me teh­tud et­te­pa­ne­ku hää­le­tu­se­le.

Peep Kask kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu koa­lit­sioo­ni so­bib ise­loo­mus­ta­da lau­se­ga: „Ise tea­me, mi­da tee­me.“

„Ku­na meie et­te­pa­ne­kuid ja kü­si­mu­si liht­salt ig­no­ree­ri­ti või vas­ta­ti la­koo­ni­li­selt, ei jää­nud üle muud, kui tõ­de­da koos­töö ja kaa­sa mõt­le­mi­se tah­te puu­du­mist. Ma­rek Sui­gi et­te­pa­nek oli ju­ba lä­bi mi­ne­mas – sel­le poolt oli hää­le­ta­nud viis lii­get ning ar­ves­ta­tav hulk jäid era­poo­le­tuks, kuid vas­tu­hääl­te lu­ge­mi­se­ni ei jõu­tud­ki, sest vo­li­ko­gu esi­mees kuu­lu­tas val­la põ­hi­mää­rust ei­ra­tes väl­ja va­hea­ja. Pä­rast se­da oli vo­li­ko­gu ena­mu­se meel­sus muu­tu­nud. Leia­me, et sel­list de­mok­raa­tiast kõr­va­le kal­du­mist ei to­hi jät­ta mär­ka­ma­ta,“ mär­kis Peep Kask.

Ta li­sas, et opo­sit­sioo­ni ees­märk ei ole va­li­mis­lii­du Ani­ja Ühen­dus ning Kes­ke­ra­kon­na koa­lit­sioo­ni lõh­ku­da, vaid muu­ta val­la va­lit­se­mi­ne ava­tu­maks: „Vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil näe­me, kui­das suh­tu­vad va­li­mis­lii­du ning Kes­ke­ra­kon­na liik­med kit­sa rin­gi soo­lot­se­mi­sse.“

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev lau­sus aja­le­he­le, et ta­va­li­selt aru­ta­tak­se ee­lar­vet puu­du­ta­vad kü­si­mu­sed lä­bi ko­mis­jo­ni­des ning olu­li­ne on ka val­la­va­lit­su­se kui ee­lar­ve koos­ta­ja ar­va­mus: „Ma­rek Suik esi­tas oma et­te­pa­ne­ku al­les vo­li­ko­gu is­tun­gil. Nä­gin, et mõ­ni­gi ei saa­nud et­te­pa­ne­ku si­sust aru, see­pä­rast kuu­lu­ta­sin väl­ja va­hea­ja. Ek­si­sin põ­hi­mää­ru­se vas­tu, kuid ka pa­ran­dus- ja muu­da­tu­set­te­pa­ne­kud tu­leb esi­ta­da nii suu­li­selt kui koo­so­le­ku ju­ha­ta­ja­le ja pro­to­kol­li­ja­le elekt­roo­ni­li­selt. Et­te­pa­ne­ku tekst peab ole­ma eel­ne­valt esi­ta­tud vo­li­ko­gu kant­se­lei­le kee­le­li­se ja nor­mi­teh­ni­li­se kor­rekt­su­se kont­rol­li­mi­seks. Vo­li­ko­gul on õi­gus tei­si­ti esi­ta­tud muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid mit­te ar­ves­ta­da ja hää­le­tu­se­le mit­te pan­na. Sel­lest ka mi­nu ek­si­mus, et ei kü­si­nud eel­ne­valt vo­li­ko­gu ar­va­must. Ma ei ole se­ni ala­ti aja­nud põ­hi­mää­ru­ses nä­pu­ga jär­ge. Näi­teks võib põ­hi­mää­ru­se jär­gi vo­li­ko­gu lii­ge esi­ta­da päe­va­kor­ra­punk­ti koh­ta kaks kü­si­must. Olen lu­ba­nud kü­si­da roh­kem, kui kü­si­mu­sed on si­su­li­sed ning ai­ta­vad tee­mat mõis­ta.“

Um­bu­sal­du­se aval­da­mist aru­ta­tak­se vo­li­ko­gu 16. veeb­rua­ri is­tun­gil.