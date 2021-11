Anija vallavanemana jätkab RIIVO NOOR

Senise vallajuhi valimist Anija vallavanemaks toetas 13 volikogu liiget.

Anija vallavolikogu 2. istungil reede, 19. novembri hommikul valiti vallavanem, moodustati komisjonid ning valiti neile esimehed ja aseesimehed. Kohal olid volikogu kõik 19 liiget.

Istungi päevakorra esimene punkt oli vallavanema valimine. Marek Suik Reformierakonna nimekirjast tegi ettepaneku korraldada vallavanema valimiseks avalik konkurss. Seda toetasid volikogu 7 liiget Reformierakonna ja EKRE nimekirjast, vastu olid Keskerakonna ja valimisliidu Anija Ühendus liikmed, keda on volikogus kokku 12. Seega ei leidnud ettepanek vallavanema leidmiseks avaliku konkursi korraldamine volikogu enamuse toetust.

Toomas Tõnise Anija Ühendusest seadis vallavanema kohale üles senise vallavanema Riivo Noore, kes kandideeris valimistel Anija Ühenduse nimekirjas. Rohkem kandidaate ei esitatud. Riivo Noor tutvustas end ning rääkis oma põhimõtetest ja eesmärkidest vallavanemana. Ta ütles, et vald peab arenema jätkusuutlikult ja pidevalt, vallavalitsuses on oluline kogu meeskond, mitte üksnes vallavanem.

Salajasel hääletusel toetas Riivo Noore jätkamist vallavanemana volikogu 13 liiget, 6 sedelit olid tühjad.

Riivo Noor tänas volikogu usalduse eest ja märkis, et loodab koostööd ka nendega, kes tema poolt ei hääletanud. „Tähtis on see, miks siin oleme – et koos Anija valda arendada, mitte kakelda,“ sõnas ta.

Volikogu juurde moodustati 6 komisjoni. Salajasel hääletusel valiti komisjonidele esimehed ja aseesimehed. Vastavalt seadusele valitakse komisjoni esimees ja aseesimees koos, kandidaatidest kõige rohkem poolthääli saanu saab komisjoni esimeheks, järgmisena poolthääli saanud kandidaat aseesimeheks.

Revisjonikomisjon otsustati moodustada 4liikmelisena. Komisjoni esimeheks valiti Peep Kask Reformierakonnast 11, aseesimeheks Ivar Neio EKREst 8 häälega, liikmeteks Natalija Jakovenko Eesti Keskerakonnast ja Anne Oruaas Anija Ühendusest.

Arengu- ja eelarvekomisjoni, mis on volikogu juhtivkomisjon, hakkab juhtima Margus Nõlvak valimisliidust Anija Ühendus, kelle poolt oli 15 volinikku, aseesimeheks sai Toomas Tõnise samuti Anija Ühendusest 4 poolthäälega.

Majandus- ja keskkonnakomisjoni esimeheks valiti 12 poolthäälega Erik Jüriöö Anija Ühendusest, aseesimeheks Marek Suik Reformierakonnast 7 poolthäälega.

Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees on Heli Karu valimisliidust Anija Ühendus, kelle poolt hääletas volikogu 15 liiget, aseesimeheks valiti 4 häälega Ranno Soots samuti Anija Ühendusest

Huvitegevuse ja kogukonna komisjoni valiti 11 häälega juhtima Toomas Tõnise Anija Ühendusest, aseesimeheks sai Peep Kask Reformierakonnast 8 häälega.

Sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti 14 poolthäält saanud Inga Leoke-Bosenko Keskerakonnast, aseesimeheks Natalija Jakovenko samuti Keskerakonnast 5 häälega.