Ani­ja val­la­va­lit­su­se tra­dit­sioo­ni­li­ne koo­li­de ja las­teae­da­de õpe­ta­ja­te ning kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tun­nus­ta­mi­sü­ri­tus oli sel aas­tal 20. ok­toob­ril Rak­ve­re Teat­ris. Kut­su­tud oli li­gi 250 haridustöötajat. Ko­hal oli 139 – val­la üld­ha­ri­dus­koo­li­d, las­teaiad ja hu­vi­koo­li õpe­ta­jad ning tu­gis­pet­sia­lis­tid, las­teaia õpe­ta­ja­te abid, as­sis­ten­did, lap­se­hoid­jad ja tu­gii­si­kud, raa­ma­tu­ko­gu­de, rah­va­ma­ja­de, noor­te­kes­kus­te ja sot­siaal­kes­ku­se töö­ta­jad ning rin­gi­ju­hen­da­jad. Neid ter­vi­ta­sid val­la­va­nem Rii­vo Noor ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja, kes and­sid üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad. Ettepanekud tänukirjade saajate osas esitasid allasutused. Kok­ku an­ti väl­ja 25 tä­nu­kir­ja.

Pä­rast tun­nus­ta­mist vaa­ta­sid Ani­ja val­la õpe­ta­jad-kul­tuu­ri­töö­ta­jad Rak­ve­re Teat­ri eten­dust „Oi, John­ny“.

25 tä­nu­kir­ja

Keh­ra güm­naa­siu­mist said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja 4 kaua­aeg­set õpe­ta­jat. Algk­las­siõ­pe­ta­ja Mai­re Nor­ma­ku koh­ta olid kol­lee­gid kir­ju­ta­nud, et ta on kind­la­meel­ne, hin­dab kor­da ja mees­kon­na­män­gu ning os­kab neid si­sen­da­da ka õpi­las­te­le, lap­sed oo­ta­vad ala­ti te­ma­ga koh­tu­mist. Ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Mar­ga­ri­ta Kuus­maa sai tä­nu­kir­ja kui õpe­ta­ja, kes os­kab li­saks raa­ma­tu­tar­kus­te­le õpi­las­te­le an­da elu­tar­kust, te­ma käe alt on tul­nud suur hulk vä­ga hea kee­leos­ku­se­ga õpi­la­si. Ve­ne kee­le õpe­ta­jat Na­tal­ja Kirs­ber­gi ise­loo­mus­ta­ti kui Keh­ra koo­li üht väär­tus­kand­ja­t. Ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Sig­ne Ar­ras päl­vis tun­nus­tu­se hoo­li­vu­se eest töö ja kol­lee­gi­de suh­tes ning suu­re tah­tmise eest õpi­las­te­le keel sel­geks te­ha.

Ala­ve­re põ­hi­koo­list tä­na­ti muu­si­kaõ­pe­ta­jat ja rin­gi­ju­hen­da­jat Lii­vi Sii­li pi­kaa­ja­li­se muu­si­kaa­la­se te­ge­vu­se eest Ani­ja val­las, samuti ees­ku­ju vää­ri­va op­ti­mis­mi ja hea­taht­li­ku suh­tu­mi­se eest õpi­las­tes­se ning töö­kaas­las­tes­se Ala­ve­re koo­lis.

Aeg­vii­du koo­list päl­vi­sid tä­nu ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja An­ne­liis Lib­lik õpi­las­te edu­ka ju­hen­da­mi­se eest va­ba­riik­li­kel võist­lus­tel ning põ­hi­töö kõr­valt õpe­ta­ja­ha­ri­dust oman­dav klas­siõ­pe­ta­ja ja loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Pir­jo Land, sa­mu­ti hu­vi­juht Thea Luik, kes õpib eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te õpe­ta­jaks.

Keh­ra Kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jad said ühi­se tä­nu­kir­ja sel­le eest, et suut­sid eel­mi­sel õp­peaas­tal ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu era­kord­se­tes tin­gi­mus­tes jät­ka­ta las­te õp­pe­ka­va­järg­set õpe­ta­mist. Tä­nu­kir­ja võt­tis vas­tu di­rek­tor Ene Kerb.

Ani­ja Val­la Las­teae­da­dest päl­vi­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad õpe­ta­jad Eg­le Nõm­per, Mer­le Pokk, Kris­ti Malts ja Too­mas Rei­si Ala­ve­re Mõm­mi­last; õpe­ta­jad Ai­ni Joost ja Rai­li Piir­feldt ning õpe­ta­ja abi Svet­la­na Kolk Le­pat­rii­nust; õpe­ta­jad Kris­ti Huu­si ja Ke­te­lyn Viim­si ning lap­se­hoid­ja Di­na Pav­len­ko Las­te­ta­rest; las­teae­da­de asen­dus­töö­ta­ja-õpe­ta­ja abi Eve Si­li­vask. Kõi­ki neid tun­nus­ta­ti po­si­tiiv­su­se, koos­töö ja las­teaia­töö­le pü­hen­du­mi­se eest.

Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaiast tä­na­ti õpe­ta­ja Je­le­na Mäe­sa­lu, ke­da tä­na­ti pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se ja vä­ga hea koos­töö eest las­teaia eden­da­mi­sel.

Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gust tun­nus­ta­ti pi­kaa­ja­li­se ja pü­hen­du­nud töö eest va­nem­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jat Kai­re Krooni, kel tä­na­vu täi­tus 30. tööaas­ta Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus.

Ani­ja Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­sest said val­la tä­nu­kir­jad Keh­ra piir­kon­na kul­tuu­ri­juht Mart Jü­ri­sa­lu, Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk ning Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Bir­git Pih­la­mäe ko­ha­li­ku kul­tuu­rie­lu eden­da­mi­se ja koos­töö eest, ka nu­ti­ka­te la­hen­dus­te väl­ja­töö­ta­mi­se eest Co­vid pan­dee­mia olu­kor­ras.